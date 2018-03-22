История успеха: Риск или шанс?

Опытные спикеры делятся наработками с новичками, и это поддерживает — мотивирует на успех, заряжает творческой энергией. Так считает Сергей Борисов , директор клуба бизнес-коммуникаций Front office, один из организаторов конгресса «Молодые миллионеры Сибири».

— В бизнес-клубе мы занимаемся тем, что выстраиваем коммуникации между различными общественными институтами, властью и бизнесом. Предоставляем пространство для самообразования, деловых встреч и развития перспективных проектов, созидаем экосистему технологического предпринимательства, объединяя инженеров, программистов, инвесторов, дизайнеров и других представителей творческих и интеллектуальных профессий.

Еще одна задача, которую мы ставим перед собой, — знакомить молодых людей с уже состоявшимися представителями малого и среднего бизнеса. Это очень большой комплекс общения, благодаря которому можно получить быстрые заказы, более выгодные условия сотрудничества.

Перед современными предпринимателями возникает большое количество вызовов и проблем. Главный вызов — это скорость изменений и управления ими. Как оставаться конкурентоспособным и эффективным? Роль лидера и его потенциала в организации растет, сейчас работает принцип «Делай как я». По мере возможностей мы стараемся давать современную информацию на наших семинарах и мастер-классах, чтобы человек более качественно ориентировался в бизнес-пространстве. Сегодня основной ресурс — время. Конкурентное преимущество начинающих предпринимателей — гибкость и скорость принимаемых решений. Самое главное — изменение самих себя. Лидер изменяется, и компания делает прорыв. Мы стараемся раскрывать эти темы.

Налаживать связи между людьми — моя профессия. По образованию я инженер сетей связи, систем коммуникаций. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. С чего я сам начинал бизнес-путь? Постоянно задавал себе вопросы, ставил сложные жизненные задачи, искал лучших в своем деле и перенимал их картину мира. Желанию открыть собственное дело способствовала федеральная программа «Ты — предприниматель», которую мы организовывали на территории Новосибирской области . Сейчас я продолжаю сотрудничать по этой программе, но уже в качестве эксперта, по мере возможности поддерживая программные инициативы. К примеру, взаимоотношения с властью можно воспринимать как проблему, а можно открывать для себя новые возможности и пользоваться ими. На конгрессе о мерах поддержки рассказывают представители институтов власти, готовые сотрудничать с предпринимателями.

Бизнес — это в принципе рискованное занятие, которое предполагает высокую степень ответственности. Конечно, проблем возникает много, однако все зависит от того, как быстро вы адаптируетесь к новой обстановке. Жизненной задачей должно стать постоянное самосовершенствование. Необходимо развивать навыки, учиться анализировать, а потом и синтезировать, видеть картину целиком. Стараться принимать решения своевременно и стремиться к самодостаточности в саморазвитии.