Жители Выборга смогут рассказать о нарушениях трудовых прав по телефону

Выборгская городская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам нарушения трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда в Выборге и Выборгском районе.

Приём сообщений от граждан будет осуществляться каждую первую пятницу месяца с 10:00 до 16:00 по телефонам: 8 (81378) 350 92, 8 (81378) 220 08.

По всем поступившим обращениям будет проведена всесторонняя проверка. Вся полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использована при проведении надзорных мероприятий.