Ещё
Жители Выборга смогут рассказать о нарушениях трудовых прав по телефону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Выборга смогут рассказать о нарушениях трудовых прав по телефону 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Выборгская городская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам нарушения трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда в Выборге и Выборгском районе.
Приём сообщений от граждан будет осуществляться каждую первую пятницу месяца с 10:00 до 16:00 по телефонам: 8 (81378) 350 92, 8 (81378) 220 08.
По всем поступившим обращениям будет проведена всесторонняя проверка. Вся полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использована при проведении надзорных мероприятий.
Ivyborg.ru: последние новости
Выборг готовится к благоустройству сквера Молодежи Анонимные благотворители подарили отряду по поиску пропавших людей «Лиза Алерт» восемь внедорожников "Леноблводоканал" охватит всю область до 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»126
Офицеры МВД подрались на совещании81
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»225
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах53
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение