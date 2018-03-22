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Должник Панин намерен оспорить решение суда
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Должник Панин намерен оспорить решение суда 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Согласно официальной информации, опубликованной на сайте судебных исполнителей, у Алексея Панина накопилось множество долгов. Сумма штрафов за нарушение ПДД, неуплату налогов и прочее составляет более 2 миллионов.
В случае невыплаты обязательств имущество артиста — недвижимость в столице и Владимирской области, а также иномарку — грозят пустить с молотка.
В среду, 21 марта Гагаринский суд вынес постановление о закрытии Панину выезда из России и лишении водительских прав. При этом в прессе появилась информация, что актер отдыхает в Риме. Корреспонденты связались с Алексеем с просьбой прокомментировать происходящее.
Панин заверил, что находится в России и был на гастролях в Челябинске. Он назвал сообщения СМИ ахинеей и заметил, что устал «комментировать бред». Он отметил, что, хотя пресса пишет, что его автомобиль арестован за долги, это не соответствует действительности, так как он ездит на нем ежедневно.
Актер также рассказал, что узнал о лишении водительских прав и запрете на выезд из России из прессы. Панин заверил, что первый раз слышит о суде и никто никаких бумаг ему не присылал.
Он допустил возможность, что документы могли приходить на его старый адрес в Москве, хотя он уже давно живет во Владимирской области. «В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию, оспаривать эти штрафы, лишение прав и запрет на выезд из страны», — цитирует актера сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».
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