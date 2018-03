В случае реализации украинский проект Hyperloop может обойтись вдвое дешевле ВСМ 

Как сообщает украинское издание «Экономическая правда», строительство тестовой площадки — это только предварительный этап, необходимый для возведения вакуумных тоннелей. Без него невозможно начать дальнейшие переговоры с Virgin Hyperloop One про их запуск и промышленное строительство. Условия корпорации Hyperloop заключаются в том, что перед началом сотрудничества с Илоном Маском определяется экономическая целесообразность проекта с учетом требований Hyperloop. Затем HypeUA должен сделать презентацию своих предложений. В случае, если компания Маска такие предложения утвердит, к работе приступает Hyperloop Оnе и начинается строительство тестовой площадки. Помощь при строительстве пилота в Днепре так же готова оказать коомпания Оctagonal Corporation, которая является партнером архитектора Фернандо Ромеро . Именно он берет участие в создании Hyperloop в Мексике . «Mexloop» — проект маршрута, который будет соединять Мехико и Гвадалахару. Кроме Мексики Hyperloop One Global Challenge прошла стадию экономической оценки в Великобритании . В Соединенном королевстве вакуумный поезд может соединить Эдинбург и Лондон или же, согласно другому предложению — Глазго Ливерпуль . О своих намерениях реализовать проекты Hyperloop ранее так же заявила Канада , где Hyperloop теоретически может соединить Торонто и Монреаль . В США такой путь может быть проложен из Чикаго через Колумбус в Питсбург или из Далласа в Ларедо и Х'юстон. Третий вариант — Шаен — Денвер — Пуебло. Четвертый — Маями— Орландо Также проект Hyperloop One может появиться в ОАЭ , где планируется соединить города Дубай Абу-Даби . В Індии Hyperloop может курсировать из Бенгалуру в Ченнаи или из Мумбаи в Ченнаи. Наиболее близким к этапу реализации на сегодняшний день оказался маршрут в США, который пройдет по линии Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. Недавно транспортное управление Вашингтона выдало предварительное разрешение компании The Boring Company на реализацию проекта подземной магистрали.