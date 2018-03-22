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В случае реализации украинский проект Hyperloop может обойтись вдвое дешевле ВСМ
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В случае реализации украинский проект Hyperloop может обойтись вдвое дешевле ВСМ 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, в Европе строительство одного километра такого тоннеля обойдется в $ 40 млн А один километр украинского аналога Hyperloop можно будет построить за $ 11-17 млн Это означает, что и окупаемость проекта будет происходить вдвое быстрее. Напомним, что в начале этого года МИУ заявило о готовности внедрить высокоскоростное железнодорожное сообщение при участии итальянской Italferr. Однако никакой более подробной детализации конкретных планов в этом направлении не последовало. Вместо этого министерство поручило дать научную оценку и изучить технико-экономический потенциал проекта специалистам Национальной академии наук Украины. Создателем физической инфраструктуры для транспортной системы хочет стать днепровский завод «Южмаш» — ведущий разработчик космической отрасли. В министерстве инфраструктуры Украины не сомневаются в том, что заключение экспертов будет положительной. В конце февраля министр инфраструктуры страны Владимир Омелян подписал меморандум о запуске проекта транспортных инноваций HypeUA и заявил о том, что тестовая площадка длиною в полкилометра будет установлена в г. Днепр. Впрочем, мэр этого города Борис Филатов поспешил отстраниться от новой транспортной инициативы столичного министерства и заявил, что для него более приоритетным является завершение строительства ряда станций метро, начатое еще в 80-х гг. прошлого века. Недовольство избыточным масштабом заявленных проектов и жесткими проверками сферы пассажирских перевозок так же выразили киевские маршрутчики, перекрывшие вчера в знак протеста правительственный квартал. Они установили кустарно изготовленный макет ракеты с надписью в адрес МИУ: «На Hyperpool — и в космос»! Министр прокомментировал театрализованную акцию маршрутчиков на своей страничке в социальных сетях: «Мы обещали начать строительство тестовой площадки HypeUA в 2019 г., но первый запуск состоялся под Кабмином. Я рад, что идея пошла в массы и обогатила лексикон украинцев», — резюмировал он. Кроме того, он заявил, что уже через две недели все бюджеты проекта будут доступны в открытом доступе. Приблизительные оценки полной стоимости уже не тестовой площадки в Днепре, а маршрута Hyperloop «Киев-Одесса» ранее назвал глава ГК «Укроборонпром» Павел Букин — это от $ 3 млрд до $ 3,6 млрд Напомним, что государственный концерн заявлен как один из главных разработчиков и партнеров проекта Hype UA. Под проект планируется привлекать частные инвестиции, однако пока инвесторы не спешат заявлять о своем участии.
Как сообщает украинское издание «Экономическая правда», строительство тестовой площадки — это только предварительный этап, необходимый для возведения вакуумных тоннелей. Без него невозможно начать дальнейшие переговоры с Virgin Hyperloop One про их запуск и промышленное строительство. Условия корпорации Hyperloop заключаются в том, что перед началом сотрудничества с Илоном Маском определяется экономическая целесообразность проекта с учетом требований Hyperloop. Затем HypeUA должен сделать презентацию своих предложений. В случае, если компания Маска такие предложения утвердит, к работе приступает Hyperloop Оnе и начинается строительство тестовой площадки. Помощь при строительстве пилота в Днепре так же готова оказать коомпания Оctagonal Corporation, которая является партнером архитектора Фернандо Ромеро. Именно он берет участие в создании Hyperloop в Мексике. «Mexloop» — проект маршрута, который будет соединять Мехико и Гвадалахару. Кроме Мексики Hyperloop One Global Challenge прошла стадию экономической оценки в Великобритании. В Соединенном королевстве вакуумный поезд может соединить Эдинбург и Лондон или же, согласно другому предложению — Глазго и Ливерпуль. О своих намерениях реализовать проекты Hyperloop ранее так же заявила Канада, где Hyperloop теоретически может соединить Торонто и Монреаль. В США такой путь может быть проложен из Чикаго через Колумбус в Питсбург или из Далласа в Ларедо и Х'юстон. Третий вариант — Шаен — Денвер — Пуебло. Четвертый — Маями— Орландо Также проект Hyperloop One может появиться в ОАЭ, где планируется соединить города Дубай и Абу-Даби. В Індии Hyperloop может курсировать из Бенгалуру в Ченнаи или из Мумбаи в Ченнаи. Наиболее близким к этапу реализации на сегодняшний день оказался маршрут в США, который пройдет по линии Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. Недавно транспортное управление Вашингтона выдало предварительное разрешение компании The Boring Company на реализацию проекта подземной магистрали.
Что же касается подобных проектов на территории Украины, то в МИУ считают, что реализация украинской версии Hyperloop — это вопрос 3-5 лет. Ориентировочно первые пилотные проекты в случае их реализации соединят Днепр и Киев, далее возможно строительство в направлении Одессы, Львова и Харькова.
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