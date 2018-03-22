Устала от публичности: Мелания Трамп скучает по своей прежней жизни

Пока одни звезды стремятся быть у всех на слуху и радуются каждой публикации о них, другие стараются оградить себя от пристального внимания папарацци. Ко вторым относится Мелания Трамп . Инсайдер рассказал, что первой леди США совсем не нравится жить в Белом доме и быть в центре обсуждений. По словам приближенного источника, жизнь Мелании после инаугурации Дональда Трампа стала напоминать торнадо.

Та жизнь, которая у нее сейчас — это не то, о чем она мечтала. Ее будни стали напоминать реалити-шоу о семейке Кардашьян: скандалы, разводы и громкие заголовки.

Действительно, скандалов в семье Трампа за последнее время случилось немало. Сначала Дональда обвиняли в изменах жене с актрисой порнофильмов. Затем внимание СМИ переключилось на его сына — Дональда Трампа-младшего, который не так давно развелся с женой. Видя громкие заголовки в прессе, Мелания с ностальгией вспоминает, как хорошо ей жилось раньше.

Melania Trump

Мелания из тех людей, кому нравится рутина. Она привыкла рано ложиться спать, рано вставать, заботиться о себе и своей семье. А Дональду нравится мелькать по телевизору 24 часа в сутки. Они абсолютно противоположные. И тот образ жизни, которые выбирает Трамп, не подходит для Мелании.

Источник также добавил, что зачастую первая леди даже не знает, что и сказать на официальных мероприятиях. Она чувствует себя неловко, сидя за одним столом с политическими лидерами.

К слову, несмотря на все скандалы, Мелании и Дональду удалось помириться. Теперь первая леди стала чаще выходить вместе с мужем в свет, держа его за руку.

Мелания и Дональд Трамп