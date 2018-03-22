Западные СМИ рассказали о «насилии» россиян над дочерью Тинькова

Британский таблоид Daily Star написал о том, что дочь российского миллиардера Олега Тиньковастолкнулась с травлей в соцсетях.

Девушка заявила, что ей стыдно быть русской, однако свое сообщение она закончила словами « Россия по-прежнему лучшая».

Особое возмущение британцев вызвали комментарии к этому посту, который Дарья вскоре удалила.

«В России нам стыдно, что такие люди, как ты, называют себя русскими», «олигархи, чьи дети живут за границей, пренебрегают воспитанием своих детей. Они забывают рассказать им, что нельзя говорить плохие вещи о стране, где их отец зарабатывает деньги», — процитировало издание примеры «онлайн-насилия» россиян.

Российские пользователи Instagram были возмущены «отречением» Тиньковой от России, и пытались понять, почему стыдящая быть русской пишет по-русски.