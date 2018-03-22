Ещё
Западные СМИ рассказали о «насилии» россиян над дочерью Тинькова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ рассказали о «насилии» россиян над дочерью Тинькова 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Британский таблоид Daily Star написал о том, что дочь российского миллиардера Олега Тиньковастолкнулась с травлей в соцсетях.
По мнению издания, 24-летния Дарья Тинькова стала «жертвой жестокого онлайн-насилия» после того, как она написала, что «ей стыдно за свою страну» за скандал со отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Девушка заявила, что ей стыдно быть русской, однако свое сообщение она закончила словами «Россия по-прежнему лучшая».
Особое возмущение британцев вызвали комментарии к этому посту, который Дарья вскоре удалила.
«В России нам стыдно, что такие люди, как ты, называют себя русскими», «олигархи, чьи дети живут за границей, пренебрегают воспитанием своих детей. Они забывают рассказать им, что нельзя говорить плохие вещи о стране, где их отец зарабатывает деньги», — процитировало издание примеры «онлайн-насилия» россиян.
Российские пользователи Instagram были возмущены «отречением» Тиньковой от России, и пытались понять, почему стыдящая быть русской пишет по-русски.
Как ранее писал «Ридус», Дарья Тинькова живет в Лондоне и занимается продажами дорогого вина в компании Bordeaux Index. В интервью девушка не раз говорила о любви к Британии и о том, что за рубежом она предпочитает не общаться со своими соотечественниками.
Ридус: последние новости
ФСБ: переписку в мессенджерах нельзя считать тайной Губернатор Воробьев отправил в Волоколамск бригаду врачей На выборах президента РФ за рубежом Путин набрал почти 85% голосов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»126
Офицеры МВД подрались на совещании81
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»225
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах53
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение