Ещё
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Западная пресса пытается сделать из дочки одиозного банкира Олега Тинькова жертву, которую подвергли онлайн-насилию. Богатая жизнь в Лондоне повлияла на мировоззрение молодой девушки и она договорилась до того, что ей стало стыдно называть себя русской.
Британский таблоид Daily Star написал о том, что дочь российского миллиардера Олега Тинькова столкнулась с травлей в соцсетях. По мнению издания, Даша стала жертвой жестокого онлайн-насилия после того, как написала, что ей стыдно за свою страну.
Особое возмущение британцев вызвали комментарии к этому посту, который Дарья вскоре удалила. «В России нам стыдно, что такие люди, как ты, называют себя русскими», «Олигархи, чьи дети живут за границей, пренебрегают воспитанием своих детей. Они забывают рассказать им, что нельзя говорить плохие вещи о стране, где их отец зарабатывает деньги», процитировало издание ответы россиян.
Ровно неделю назад на фоне событий вокруг отравления в Солсбери наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Даша написала, что ей стыдно за Россию, стыдно называть себя русской, а виноват в этом один человек, который не умеет управлять страной.
Интересно, кого она имела в виду? Неужели саму Елизавету II? А может, Терезу Мэй? О какой стране идет речь Даша не пояснила и спустя несколько часов, испугавшись своей гневной отповеди удалила свой пост. Однако его скрин активно разошелся по социальным сетям.
Первым делом Дарье Тиньковой пообещали помочь с переездом. «Как же ей, бедной, теперь там выживать? Давайте поможем Даше поскорее переехать в солнечный Магадан, где тепло и светло», — написал пользователь Смертач Daily.
"Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", «Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок», «А мне вас жалко… ничего настоящего… нет Родины… нет друзей… нет любви… пусто…», — написали читатели Dni.Ru.
24-летняя Дарья Тинькова — единственная дочка банкира. К пятнадцати с половиной годам Даша успела поучиться сразу в нескольких странах — США, Италии и Англии. Сейчас Дарья строит свой бизнес в Великобритании. Она составляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев из России. Большинство фотографий в ее Instagram связаны с отцом и вином: Даша с бутылками элитного алкоголя, Даша с друзьями, Даша в дорогих интерьерах, Даша с папой и бокалом в руке…
Дни.ру: последние новости
"Аллочка зря очки сняла": Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах Алла Пугачева: Я очень боюсь Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана297
Обязательное медстрахование предложили отменить306
Генсек НАТО призвал Россию к ответу327
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога224
Главная фальсификации на этих выборах81
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение