С территории ЖК «Суворовский» в Ростове убрали 23 тонны мусора 

В районе ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону были проведены работы по санитарной очистке и благоустройству. Они были активизированы по поручению главы городской администрации Виталия Кушнарева. В частности, управляющие компании и районный комбинат благоустройства убрали улицы Вавилова, Сосновую, Уланскую, Драгунскую, Измайловский бульвар. Особое внимание было уделено очистке лесополосы вдоль улицы Сосновая, улице Уланская в районе балки Чард. Также порядок навели у территорий, прилегающих к детскому саду и возводящейся школы. Помимо этого, работы проводились на улицах Оганова и Зрелищной. Всего в вышеназванных работах участвовали 60 человек, 4 единицы техники, 3 погрузчика. С убранной территории вывезли 23 тонны мусора.