Песков подтвердил, что Михаил Путин является родственником президента

Зампред правления «СОГАЗа» Михаил Путин может войти в состав правления ПАО «Газпром» , об этом сообщили в газовом концерне.

«Михаил Путин действительно является дальним родственником президента РФ, но они практически не общаются», сообщил «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , отвечая на вопрос журналистов.

Совет директоров «Газпрома» рассматривает вопрос «О М. Е. Путине». Пока неизвестно на какую позицию мобилизуется Михаил Путин. Возможно, речь идет о вакансии зампреда правления холдинга по хозяйственной части.

Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.