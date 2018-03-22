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Песков подтвердил, что Михаил Путин является родственником президента
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Песков подтвердил, что Михаил Путин является родственником президента 

BFM.RU 1 час назад
Зампред правления «СОГАЗа» Михаил Путин может войти в состав правления ПАО «Газпром», об этом сообщили в газовом концерне.
«Михаил Путин действительно является дальним родственником президента РФ, но они практически не общаются», сообщил «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Совет директоров «Газпрома» рассматривает вопрос «О М. Е. Путине». Пока неизвестно на какую позицию мобилизуется Михаил Путин. Возможно, речь идет о вакансии зампреда правления холдинга по хозяйственной части.
Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.
Работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава. C 2004 по 2007 годы был начальником медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года — заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ». Действительный советник Российской Федерации 3 класса.
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