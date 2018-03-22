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Жители региона могут сообщить о деятельности «черных копателей» на телефон горячей линии
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Жители региона могут сообщить о деятельности «черных копателей» на телефон горячей линии 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С наступлением весеннего периода в регионе активизированы мероприятия по выявлению «черных копателей».
Первая межведомственная проверка прошла на территории Некрасовского района, около деревни Шишелово. В ходе рейда сотрудниками регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, правоохранительных органов, а также представителями областной инспекции административно-технического надзора, контролирующей вопросы использования тракторов, экскаваторов и погрузчиков, были обследованы места, на которых ранее неоднократно выявлялись факты незаконного недропользования.
Были обнаружены свежие следы добычи полезных ископаемых. Информация по данным фактам направлена в органы местного самоуправления и районный отдел полиции.
— В 2017 году в рамках рейдовых мероприятий совместно с другими надзорными и правоохранительными органами наши специалисты провели обследование 25 старых карьерных выемок, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Выявлено 20 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. В шести случаях установлены нарушители, они привлечены к административной ответственности. Кроме того, по итогам надзорных мероприятий по фактам безлицензионной добычи полезных ископаемых произведено пять расчетов размера вреда — 2,7 миллиона рублей. Работа по его возмещению проводится как в претензионном, так и в судебном порядке. В этом году запланировано обследование 45 старых карьерных выемок.
Пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.
В случае причинения существенного вреда в результате безлицензионной добычи полезных ископаемых предусматривается уголовная ответственность. Под состав правонарушения «безлицензионное недропользование» также подпадают случаи, когда собственники допускают нарушения, связанные с вывозом полезных ископаемых за границы земельного участка.
— Повысить эффективность работы по борьбе с «черными копателями» поможет активная позиция неравнодушных граждан, — подчеркнул Дмитрий Пеньков. — Передать информацию об обнаружении фактов незаконной добычи полезных ископаемых можно по телефону горячей линии экологического надзора 400-206.
На сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования размещена информация обо всех официальных карьерах, расположенных на территории области. В настоящее время в регионе законно работают 94 недропользователя, которым на основании лицензий в пользование предоставлено 154 участка.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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