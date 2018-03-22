«Водный союз» изменил форму информации об отключениях воды

На официальном сайте АО «Водный союз» обновлен раздел «Отключения».

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе коммунального оператора, для удобства абонентов, был пересмотрен способ подачи информации, объявления об отключениях холодного водоснабжения теперь разделены на аварийные и плановые. Кроме того, для удобства курганцев в разделе «Абонентам» представлена не только необходимая информации о действующих тарифах, но и техническая документация на подключение к системам. Перейдя в раздел «Обратная связь», можно обратиться к руководству компании. Также на water45.ru можно оформить подписку на «Новости» или «Отключения».

Официальный сайт АО «Водный Союз» работает с 17 февраля 2014 года. Все это время здесь публикуется оперативная информация по работам компании на сетях водоснабжения и водоотведения. Размещены материалы, обязательные к раскрытию информации. «Водный Союз» имеет и свою страничку в социальной сети «ВКонтакте» — Ао-Водный-Союз Курганводоканал. В социальной сети также опубликованы последние новости предприятия и объявления об отключении холодного водоснабжения.

Только за февраль 2018 года, по данным АО «Водный союз», аварийных ситуаций на водоводе в столице Зауралья произошло 56, аварий канализации (коллектора) — 473. Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей.