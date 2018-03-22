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Школьница Катя Батарева награждена за любовь к малой родине
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Школьница Катя Батарева награждена за любовь к малой родине 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Школьница Катя Батарева награждена за любовь к малой родине«Это наш выбор» Так говорят учащиеся образовательных учреждений Богородского района, ставшие волонтерами, добровольцами. Их объединяет стремление нести добро людям. Приняв эстафету тимуровского движения, возникшего в 40-е годы прошлого века под влиянием повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда», они в новых условиях продолжают его традиции: заботятся о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, проявляют милосердие, приходят на помощь.
На слет волонтеров — в Доскино
2018 год объявлен президентом Российской Федерации Годом добровольца (волонтера). Подчеркивая особую значимость волонтерского движения, В. В. Путин сказал, что «воля, энергия, великодушие граждан страны и есть главная сила России». Активной, насыщенной жизнью живут школьные волонтерские отряды и объединения города и района. Одни из них возникли в начале 2000-х, другие только-только набираются опыта. Так, организованное по инициативе учителя истории Екатерины Николаевны Хорьковой в сентябре прошлого года в Комаровской школе волонтерское объ-единение «VISaVIS» основными направлениями выбрало творческую деятельность, организацию досуга детей и подростков, пропаганду здорового и безопасного образа жизни и защиту окружающей среды. Объединиться в большую дружную команду, узнать друг о друге учащимся помог слет, который состоялся три года назад по инициативе волонтерского объ-единения Доскинской школы «Цветы жизни» (руководитель Л. С. Гришанина) и стал традиционным. Обычно ребята собираются вместе, чтобы рассказать о своих делах, поделиться опытом, принять участие в обучающих мастер-классах и тренингах, пятого декабря, в Международный день добровольца. В этом году марафон волонтеров школ Богородского района состоялся в феврале.
Директор школы Наталья Валентиновна Коротина рассказала, что по этому направлению Доскинская школа не первый год сотрудничает с областной организацией «Нижегородская служба волонтеров», детским оздоровительно-образовательным центром Нижегородской области «Дети против наркотиков», социально-психологическим центром «Доверие» и студентами вузов. Вот и в этот раз гости из Нижнего Новгорода провели для учащихся мастер-классы «Действуй ради жизни», «Формирование позитивного будущего», «Ситуативность в добровольчестве». Для социальных педагогов и психологов методист центра «Дети против наркотиков» С. Ю. Коноплева подготовила семинар о том, как помочь подросткам выйти из неприятной ситуации и не утратить позитивного отношения к жизни. Итог подвела специалист управления образования администрации Богородского района Т. В. Панфилова, обратившись к школьникам со словами о том, что от каждого из них, ставших частью волонтерского движения, от их доброй воли, активной жизненной позиции зависит будущее нашей страны.
«Кто же, если не мы?»
— Здравствуйте, у нас вновь победа в конкурсе! — раздался звонок в редакции «Богородской газеты». — Ученица 11-го класса нашей Березовской школы Катя Батарева награждена дипломами I и III степени сразу в двух номинациях регионального фестиваля «Гордость и слава земли Нижегородской»: «Благодарю Россию» и «Добро + воля = добровольчество». Конечно, договорились о встрече. Живая, улыбчивая, Катя появилась в редакции сразу после занятий в школе: словно и не было шести уроков. Человеком оказалась открытым, умеющим общаться легко и непринужденно. Привезла показать дипломы, которые ей, как и другим победителям конкурса, в начале февраля были вручены в музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых». Темы конкурсных сочинений сформулировала вместе со своим учителем русского языка и литературы Ириной Владимировной Храмовой, ставшей ее консультантом в работе, — «Моя малая родина — деревня Березовка» и «Кто же, если не мы?». Они, как нельзя лучше, характеризуют автора. А сами работы (мне удалось познакомиться с ними) подкупают искренностью чувства любви к родной деревне и активной жизненной позицией старшеклассницы. С пятого класса Катя — в школьном волонтерском отряде «Твой выбор», сейчас возглавляет его. О волонтерстве говорит увлеченно, подчеркивая, что в основе этого движения — добрая воля и самостоятельно принятое решение жить беспокойной жизнью. — Каждый может сделать мир немного лучше и добрее, — считает Катя. — Мы порой не видим, что тем, кто живет рядом, нужна помощь, поддержка. Волонтерская деятельность научила нас по-другому смотреть на мир: острее чувствовать чужую боль, одиночество пожилых людей, незащищенность животных — и подарила непередаваемое ощущение силы («Я могу!») и чувство своей нужности другим. Слушаю рассказ девушки о том, как они поздравляют с праздниками ветеранов, живущих в Березовке, о том, как ребят ждут пожилые люди и радуются их приходу, и понимаю, что это не «для галочки», это от чистого сердца, это нужно им, детям. — Для многих из нас было открытием, что рядом с нами живут люди, видевшие войну, перенесшие лишения, голод, смерть близких (все они старше 85 лет), но не утратившие доброту, открытость и жизнелюбие, — признается моя собеседница.
С энтузиазмом рассказывает Катя о том, как вся школа собирает корм для кошек и собак (и это не разовая акция), находящихся на попечении благотворительного фонда «Сострадание НН», с которым у ребят установились добрые и крепкие отношения. С каким нетерпением волонтеры ждут поездки в приют для без— домных животных, чтобы погулять с ними, помочь прибрать в их вольерах и самим получить радость от общения. Школьники активно выступают против жестокого отношения к животным, их плакаты с призывом быть милосердными к «братьям нашим меньшим» оценили жители Березовки. Волонтеры не прошли мимо проблемы безопасного поведения на дороге: вышли на трассу с плакатами, обращенными к водителям: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», «Жизнь дороже скорости». Они за спорт как альтернативу пагубным привычкам, за здоровый образ жизни, за правильное питание, словом, им до всего есть дело. Интересуюсь у Кати, как к ее загруженности общественными делами (и это в выпускном классе), пропаданию в школе до вечера относятся родители, и слышу в ответ: «Понимают и поддерживают. И помогают. Это мой выбор, и они его уважают». Фразу «Это мой выбор» услышу от Кати Батаревой еще раз, когда речь зайдет о выборе ею жизненного пути после окончания школы (она мечтает стать учителем русского языка и литературы, это ее любимые предметы), причем девушка подчеркнет: «Осознанный! Знаю, что будет трудно, что это профессия не из легких. Но мне кажется: это мое — люблю детей, мне с ними интересно». Катя — отличница, человек ответственный и разносторонний, у нее за плечами семь лет обучения в музыкальной школе и красный диплом, свидетельствующий об успешном ее окончании. Увлекается музыкой, поэзией. Живет волонтерством. У нее много друзей. Совсем скоро девушке предстоит проститься со школой и учителями.
С каким чувством уходит она во взрослую, самостоятельную жизнь? — С грустью, благодарностью и радостью. Грустно, потому что школа за одиннадцать лет стала для меня вторым домом, в ней остаются мои дорогие учителя, которым благодарна за знания и понимание, друзья. А радуюсь, так как впереди меня ждет много нового, неизвестного, интересного. Знаю, что обязательно будут открытия. Трудностей не боюсь: школа научила их преодолевать. Ребятам, которые остаются в родных стенах, желаю творчества, добрых дел и умения понимать своих родителей.
Дарить радость
Готовя материал о волон-терах-школьниках, вместе с Татьяной Викторовной Панфиловой обзвонили в феврале городские и сельские образовательные учреждения и попросили заместителей директоров рассказать о том, как начали Год добровольца волонтерские отряды и объединения. Первое, что мы услышали, это рассказ о том, что школьники постарались подарить праздничное новогоднее настроение ветеранам, одиноким пожилым людям, детям с ограниченными возможностями здоровья и из опекаемых семей, подготовив поздравления Деда Мороза и Снегурочки, новогодние концерты и представления, подарки, украшения на елку, сделанные своими руками. «Я благодарна ребятам Каменской школы за ту сказку и мечту, которую они подарили моей дочери, — написала мама девочки Галина Купцова. — То тепло, радость, улыбки, которые они принесли с собой, дорогого стоят. Я уверена, что такое чудесное начинание найдет свое продолжение и поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки станет доброй традицией в селе Каменки». Разнообразные по форме, теп-лые и сердечные по содержанию новогодние поздравления каждый год готовят волонтеры школы № 7 для учителей-ветеранов, приглашают на концерты и представления в школе ветеранов из общественной организации «Дети войны». Пожилые люди во многих селах признательны ребятам за их постоянную помощь по расчистке снега, знают: после уроков будет наведен порядок, и за водой на колодец сбегают, и по хозяйству помогут, и беседу поддержат. Вот какое доброе письмо на имя директора Дуденевской школы О. А. Мыльниковой написала ветеран труда Галина Ивановна Косцова: «Мальчики и девочки из отряда „Доброе сердце“, я благодарна вам за заботу. Вы делаете очень полезное и нужное дело — помогаете пожилым людям. А это многое значит для нас. Ваша доброта, чуткость, понимание и сочувствие очень нужны нам. Ваш приход поднимает настроение. Огромное спасибо Алевтине Максимовне Вдовиной, которая возглавляет волонтерский отряд. Ее стремление помочь видно во всем. И мне кажется, что дети берут пример именно с нее. Благодарна я и директору школы Ольге Анатольевне Мыльниковой, классным руководителям и, конечно, родителям. Милые мальчики и девочки, продолжайте дарить добро! Сделанное от души, оно обязательно вернется к вам». Не забыли волонтеры и о бездомных животных: в акции «Подарок четвероногому другу» приняли участие учащиеся школ №№ 3, 6, Березовской. Впереди у ребят много интересных и, главное, полезных и нужных дел. И пусть любое из них согревают их добрые, отзывчивые сердца.
Автор: ШУБАЕВА Елена
Источник: «Богородская газета»
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