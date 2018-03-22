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Опубликована 7 версия рекомендаций CIS Controls
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Опубликована 7 версия рекомендаций CIS Controls 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Представлена новая версия руководства по кибербезопасности CIS Controls Version 7, включающая в себя 20 рекомендаций по защите информационных технологий.
В 7 версию руководства были внесены некоторые изменения. В частности, был изменен приоритет некоторых рекомендаций (рекомендации в руководстве отсортированы по степени важности) для того, чтобы лучше отражать текущую ситуацию в мире киберугроз.
Помимо этого, все рекомендации в CIS Controls V7 были разделены на 3 категории: базовые, основополагающие и организационные.
В категории «Базовые» (CIS Controls 1-6) содержатся рекомендации по ключевым элементам управления, которые должны быть реализованы в каждой организации для обеспечения необходимой киберзащиты.
В категорию «Основополагающих» (CIS Controls 7-16) попали меры по кибербезопасности, обеспечивающие четкие преимущества в области защиты от киберугроз для различных организаций.
Категория «Организационные» (CIS Controls 17-20) ориентирована в основном на людей и процессы, связанные с кибербезопасностью. В ней описаны такие меры по обеспечению безопасности, как правильная работа с персоналом и рекомендации по реагированию на инциденты.
Рекомендации CIS Controls обеспечивают четкое, приоритетное руководство, помогающее организациям решать самые распространенные проблемы в сфере киберугроз.
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