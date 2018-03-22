Дочь Александра Реввы восхитила подписчиков своим роковым взглядом

Совсем скоро, 26 марта, младшей дочери шоумена, комедийного актера и телеведущего Александра Реввы Амели исполнится 5 лет. А в преддверии праздника знаменитый отец девочки решил поделиться ее довольно забавной и милой фотографией. Амели, судя по всему, пыталась позировать на камеру также, как это делают взрослые девушки. В итоге получится очень интересный снимок.

Доброе утро! Скоро 5,

Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 21 Мар 2018 в 11:34 PDT Пользователи, конечно, пошутили по поводу позы девочки, но одновременно заметили, что она растет очень красивой. Особенно был оценен ее взгляд, обращенный в камеру. «Ну звезда. четкая на все 200», «Артистка, в папу!», «Вот это взгляд🔥🔥🔥», «Ну, держитесь мужики 😅», «Красавица. Прям ангелочек. Внешность видно от мамы», «А взгляд-то недобрый», «Ой, держитесь пацаны, я расту😂👍», — можно прочесть в комментариях. У Александра даже спросили, почему Амели не участвовала в недавнем показе коллекции детской одежды Галины Юдашкиной вместе с детьми Пугачевой, Киркорова, Навки и Жасмин. Однако, актер ничего не ответил. Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика живут в браке с апреля 2007 года. Помимо 10-летней Алисы, супруги воспитывают уже почти 5-летнюю малышку Амели. Пара не скрывает своих детей от общественности, охотно выкладывая в социальные сети их фотографии и видео. У девочек даже есть собственные аккаунты в социальных сетях. Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 19 Янв 2018 в 12:42 PST Фото: Instagram / @arthurpirozhkov