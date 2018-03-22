Работать, чтобы жить. Глава ЗАО «Прасковея» отмечает юбилей

Обогатив впитанную с детства мудрость предков собственным опытом, он точно знает: главное — научиться распределять время и силы. И тогда энергии хватит на всё — семью, работу, увлечения. Можно полноценно жить и быть счастливым.

Разменные… гуси

Геннадий Иванович — потомственный крестьянин. Отец, деды, прадеды работали на селе. Неудивительно, что и сам он с детства трепетно относится к земле, привык к сельскому труду. С малых лет всё умел делать по хозяйству, даже коров доить.

А ещё от отца и деда перенял крепость и стойкость. Примеры всегда были перед глазами.

«Дед мой, Павел Павлович Абонеев, с Великой Отечественной войны вернулся с орденом, но без ноги. Пошёл работать в кузницу — старую, не механизированную, — вспоминает Геннадий Иванович. — И 20 лет там проработал, стоя на одной ноге».

Родился будущий руководитель ЗАО «Прасковея» в селе Китаевском Новоселицкого района. В шестилетнем возрасте переехал с отцом в Грачёвский район, в село Кугульта. После школы пошёл в армию. Когда вернулся, поступил в Ставропольский сельскохозяйственный институт. А отучившись, приехал назад, в село.

Молодого перспективного специалиста пригласили главным агрономом в Стародубское. А в 1987 году назначили руководителем хозяйства в селе Прасковея. Страна тогда находилась на пороге больших перемен, многие из которых оказались разрушительными для сельского хозяйства.

Совхозу «Россия», который возглавлял Геннадий Иванович, удалось выстоять в той буре. В 1991 году предприятие переименовали, оно превратилось в ЗАО «Прасковея» и заняло своё место в АПК Ставропольского края . Точнее, сохранило, адаптировав производственные процессы к новым условиям.

При этом руководителю удалось сберечь лучшие трудовые традиции хозяйства. Они складывались десятилетиями. Совхоз создан в 1957 году. Менялись структура, название. Но не трудовой уклад. По мнению нынешнего руководителя, во многом благодаря этому постперестроечная судьба предприятия сложилась удачно.

Но удачно — не значит без проблем. Сложностей хватало на каждом шагу. Сейчас вспоминается как анекдот, но когда-то было реальностью и единственным способом выкрутиться: в хозяйстве выращивали гусей и использовали для бартерных расчётов. Денег катастрофически не хватало.

Люди востока

Сегодня ЗАО «Прасковея» чувствует себя гораздо стабильнее, чем пару десятилетий назад. Но негативные тенденции в АПК заметны.

«Урожай год за годом собираем неплохой. А рентабельность ползёт вниз. Не только у нас — у всех. Это тревожный звонок, — считает Абонеев. — Нужна серьёзная поддержка со стороны государства. Особенно на востоке».

Люди на востоке края — отзывчивые, работящие, порядочные. А вот климат — суров и неприветлив. В прошлом году обошлось, осадков было достаточно, собрали 47 тысяч тонн зерна. А в 2012 году, когда разразилась засуха, урожай был в четыре раза меньше, выручки едва хватило, чтобы закрыть расходы на уборку и выплатить заработную плату. В себя приходили долго, восстанавливали силы несколько лет.

Сегодня с борьбы за высокие урожаи специалисты хозяйства переключились на битву за качество. Цена сейчас существенно зависит от характеристик зерна, а значит, есть смысл вкладываться в удобрения, новые технологии.

Всего в хозяйстве 19 тысяч га пахотных земель. Из них 10,5 — используется для выращивания зерновых культур. Время от времени в оборот вводят новые виды культур. Вначале сеют на экспериментальном участке, изучают. Если обнаруживают проблемы, анализируют причины, устраняют. И только после этого включают в севооборот. Но ставку всё равно делают на проверенные — зерновые. Семена используют преимущественно ростовской селекции.

«Они более устойчивы к болезням, хотя урожайность чуть пониже, чем у краснодарских, — говорит генеральный директор. — Но если погодные условия нормальные, хватает осадков, то и по урожайности они не уступают краснодарским семенам».

Восточная зона идеальна для выращивания твёрдых сортов пшеницы. Когда-то местное зерно мололи для царского двора. Сегодня найти покупателей непросто. Отечественные переработчики отдают предпочтение мягким сортам. Даже несмотря на то, что качество изделий оказывается ниже. Приходится прасковейцам искать партнёров за рубежом. Там знают разницу, предпочитают есть вкусные макароны и оставаться при этом стройными и здоровыми.

Земля предков — земля потомков

Для того чтобы получать хороший и качественный урожай, в ЗАО «Прасковея» есть всё необходимое. Техника обновляется, строятся новые объекты. Ну и, конечно важны кадры. Это 140 тружеников, специалистов, которые знают и любят своё дело. И не только потому, что это даёт им средства к существованию, но и потому, что понимают, какая социальная ответственность лежит на предприятии. Времена изменились, а хозяйство осталось главным якорем для села, опорой.

Геннадий Иванович уверен, именно на ЗАО «Прасковея» лежит обязанность заботиться о местных жителях, создавать достойные условия.

В конце 90-х предприятие построило спортивный комплекс и передало его району. Сегодня здесь детско-юношеская спортивная школа, где действуют многочисленные спортивные секции. А предприятие оказывает школе помощь в проведении многих районных и краевых соревнований. Сельские дети, занимаясь спортом, укрепляют здоровье и находятся при деле, не слоняются бесцельно, обрастая дурными привычками. А также многолетнюю шефскую помощь хозяйство оказывает сельскохозяйственному техникуму, школам села Прасковея, общественным организациям.

Мало кто сегодня не нуждается в дополнительных финансовых вливаниях в селе Прасковея. Только для приобретения кресел для Дома культуры в 2017 году предприятие выделело 200 тысяч рублей.

«Очень хочется, чтобы люди жили лучше, — говорит Абонеев. — Это земля моих предков. И, надеюсь, потомки тоже останутся здесь.

А потомков у Геннадия Ивановича немало — пятеро детей, три сына и две дочери, младшей всего 3,5 года. Любовь к ним помогает добиваться успехов на производстве, любить и ценить жизнь в самых разных её проявлениях. Ради них, представителей нового поколения прасковейцев, всё и делается.

Поздравляем!

Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань:

«Можно только радоваться, что такой руководитель работает на ставропольской земле. Неиссякаемая энергия и житейская мудрость помогают вам находить выход из самых, казалось бы, безнадёжных ситуаций, принимать дальновидные решения, успешно управлять серьёзным производством.

С юбилеем! Пусть жизнь радует вас всеми красками, а ваша большая семья — любовью, пониманием и заботой!».

«Как человек, много лет проработавший в краевом АПК, я могу по достоинству оценить ваш вклад в развитие отрасли. С предприятием, которое вы возглавляете, вы почти ровесники. Его создали в 1959-м, ваш год рождения — 1958-й. И я уверен, что и вас, и «Прасковею» ждёт впереди ещё много побед.

Желаю вам всегда прекрасного настроения, надёжных соратников и партнёров, хорошей погоды и благоприятного экономического климата!».

«Спасибо за то, что вы делаете не только для своего хозяйства, не только для села Прасковейского, в котором работаете, но и для всего Ставропольского края!

Вы смогли сберечь предприятие в самые сложные для отрасли времена, не ждали у моря погоды, а крепко держали штурвал корабля под названием «Прасковея», направляя его к новым вершинам. И добились своей цели.

Здоровья, процветания и удачи!».

Председатель СПК им. Ворошилова Олег Шатохин (Ново— александровский район):

«Уважаемый Геннадий Иванович! От всей души хочу поздравить вас с юбилеем! Высокие личные качества и профессионализм обеспечивают успех всем вашим делам. Ваша энергия помогает не только легко справляться с текущими задачами и генерировать новые идеи, но и заражать своим энтузиазмом окружающих.

Крепкого здоровья, поддержки родных и друзей всегда и во всём, мира и долгих счастливых лет жизни!».

Председатель СПК «Родина» Владимир Хромых (Новоселицкий район):

«Поздравляю вас с круглой датой! Крепкий хозяйственник, заботливый семьянин, человек, который искренне любит землю, на которой вырос, и делает всё для того, чтобы каждому на ней хорошо жилось и работалось! Мудрый управленец, создавший сплочённую команду профессионалов, умеющих добиваться поставленных целей!

Пусть всё и в семейных делах, и в работе складывается самым лучшим образом!».