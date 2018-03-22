Петербуржцев зовут на весенний субботник

Общегородской субботник состоится в Петербурге 21 апреля. Об этом было объявлено в рамках заседания Городского штаба по благоустройству.

Во время субботника жители Северной столицы уберут свой город, высадят деревья и кустарники.

Напомним, в течение апреля в Петербурге будет проходить месячник по благоустройству. Специалисты высадят в городе более 5 тысяч 600 деревьев и почти 105 тысяч кустарников. Улицы очистят от пыли и грязи после зимы, отмоют дороги и фасады зданий, а также уберут песок с газонов.