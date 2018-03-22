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Петербуржцев зовут на весенний субботник
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Петербуржцев зовут на весенний субботник 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Общегородской субботник состоится в Петербурге 21 апреля. Об этом было объявлено в рамках заседания Городского штаба по благоустройству.
Во время субботника жители Северной столицы уберут свой город, высадят деревья и кустарники.
Напомним, в течение апреля в Петербурге будет проходить месячник по благоустройству. Специалисты высадят в городе более 5 тысяч 600 деревьев и почти 105 тысяч кустарников. Улицы очистят от пыли и грязи после зимы, отмоют дороги и фасады зданий, а также уберут песок с газонов.
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