Сайт 63.ru проведет для самарских бизнесменов тренинг по интернет-маркетингу

Самаре пройдет бизнес-завтрак для представителей малого и среднего бизнеса. Организатором тренинга «Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет» выступит городской информационный портал 63.ru. Сейчас в интернет-пространстве существует множество инструментов для продвижения и продажи товаров и услуг. Все они требуют определенных затрат. То, что прекрасно работало вчера, сегодня уже не приносит желаемого результата. Контекст всё меньше экономит бюджет, появляются новые конкуренты, затраты растут, а выхлоп — нет. Но использование новых инструментов помогает бороться за стоимость клика или выдачи информации. Для эффективной работы необходимо использовать несколько инструментов интернет-маркетинга и размещаться на разных площадках — только комплексный подход поможет достичь цели. Главный спикер мероприятия бизнес-тренер Анна Печеркина:

преподаватель Президентской программы и МВА Бизнес-школы УрФУ;

опыт проведения тренингов и консультирования с 2003 года;

более 500 проведенных тренингов по 54 авторским программам;

Казахстане. более 120 корпоративных клиентов в России

Спикер мероприятия — бизнес-тренер Анна Печеркина Анна Печеркина расскажет о проверенных рабочих кейсах и инструментах, объяснит, как работает нативная реклама на городских информационных порталах, поделится способами влияния на спрос и поведение потребителя. Узнать полную программу бизнес-завтрака можно на странице проекта. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться.