Ещё
Сайт 63.ru проведет для самарских бизнесменов тренинг по интернет-маркетингу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Сайт 63.ru проведет для самарских бизнесменов тренинг по интернет-маркетингу 

63.ru 46 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре пройдет бизнес-завтрак для представителей малого и среднего бизнеса. Организатором тренинга «Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет» выступит городской информационный портал 63.ru. Сейчас в интернет-пространстве существует множество инструментов для продвижения и продажи товаров и услуг. Все они требуют определенных затрат. То, что прекрасно работало вчера, сегодня уже не приносит желаемого результата. Контекст всё меньше экономит бюджет, появляются новые конкуренты, затраты растут, а выхлоп — нет. Но использование новых инструментов помогает бороться за стоимость клика или выдачи информации. Для эффективной работы необходимо использовать несколько инструментов интернет-маркетинга и размещаться на разных площадках — только комплексный подход поможет достичь цели. Главный спикер мероприятия бизнес-тренер Анна Печеркина:
директор «Школы деловых коммуникаций» (Екатеринбург);
тренер-партнер компании «ADCONSULT» (Москва, www.adconsult.ru);
преподаватель Президентской программы и МВА Бизнес-школы УрФУ;
опыт проведения тренингов и консультирования с 2003 года;
более 500 проведенных тренингов по 54 авторским программам;
более 120 корпоративных клиентов в России и Казахстане.
Спикер мероприятия — бизнес-тренер Анна Печеркина Анна Печеркина расскажет о проверенных рабочих кейсах и инструментах, объяснит, как работает нативная реклама на городских информационных порталах, поделится способами влияния на спрос и поведение потребителя. Узнать полную программу бизнес-завтрака можно на странице проекта. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться.
63.ru: последние новости
Как в Токио: самарский аэропорт сохранил за собой статус четырехзвездочного «Осторожно, промоины!»: жителям Самары запретили выходить на лёд В Тольятти несколько кварталов остались без связи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу188
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого211
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина65
Украинцев используют как лабораторных мышей121
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение