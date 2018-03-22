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В госструктурах Ростовской области введут антикоррупционные стандарты
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В госструктурах Ростовской области введут антикоррупционные стандарты 

Деловое сообщество 2 часа назад
С 1 июля 2018 года по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева в госструктурах региона будут введены новые антикоррупционные стандарты. Об этом стало известно накануне на правительственном заседании.
Антикоррупционные стандарты представляют из себя свод обязательных правил, направленных на предупреждение или уменьшение воздействия коррупции в различных сферах госуправления. Они будут внедрены в кодексе этики госслужащих, контрольно-надзорной сфере и закупочной деятельности.
«Допускаю, что у глав территорий при общем количестве 463 муниципальных образований внедрение стандарта добавит работы. Но в министерствах возможно сделать быстрее, и это надо ускорить», — отметил глава донского региона. Также он потребовал жестче реагировать на факты коррупции. Местные органы власти до 1 июня должны принять дополнительные меры по профилактике этого деяния.
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