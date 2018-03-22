Антикоррупционные стандарты для донских чиновников введут в июле

Антикоррупционные стандарты планируется ввести с 1 июля в органах власти Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, антикоррупционные стандарты — свод обязательных правил, направленных на предупреждение или уменьшение воздействия коррупции в различных сферах госуправления.

На Дону их планируется ввести в первую очередь в контрольно-надзорной сфере и закупочной деятельности.

До 1 июня в региональных и местных органах власти должны принять дополнительные меры по профилактике коррупционных нарушений.