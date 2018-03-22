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Антикоррупционные стандарты для донских чиновников введут в июле
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Антикоррупционные стандарты для донских чиновников введут в июле 

АиФ Ростов 48 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Антикоррупционные стандарты планируется ввести с 1 июля в органах власти Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, антикоррупционные стандарты — свод обязательных правил, направленных на предупреждение или уменьшение воздействия коррупции в различных сферах госуправления.
На Дону их планируется ввести в первую очередь в контрольно-надзорной сфере и закупочной деятельности.
До 1 июня в региональных и местных органах власти должны принять дополнительные меры по профилактике коррупционных нарушений.
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