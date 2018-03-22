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В Уфе частный инвестор отремонтирует кардиоцентр и построит хирургический корпус
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В Уфе частный инвестор отремонтирует кардиоцентр и построит хирургический корпус 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Реконструировать республиканский кардиологический центр и построить хирургический корпус к нему предложил частный инвестор. Свою инициативу он представил на заседании межведомственной комиссии по реализации инвестпроектов.
— Частную инициативу передали на рассмотрение, — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Башкирии.
Сейчас чиновники только знакомятся с проектом, демонстрировать его горожанам пока рано. Если инициативу одобрят, то реализовывать ее будут на условиях партнерства бизнеса и государства.
Тем временем в Бирске собираются построить перинатальный центр. Возвести его планируют на бюджетные деньги.
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