Советско-финская война: главное

Зимняя война — это ее второе название — продолжалась всего 105 дней, но оказалась необыкновенно богатой на события, мифы и артефакты, вошедшие в историю.

Советско-финская война была полна мифов, которые творились с обеих сторон.

Первый из них — линия Маннергейма, которую и финны, и русские называли непреодолимой. Финны — чтобы успокоить свое население, наши — чтобы оправдать трехмесячные неудачи. На самом деле линия Маннергейма вовсе не была каким-то выдающимся на то время фортификационным сооружением, дотов было немного, и большинство — одноэтажные и одноуровневые. Сам Маннергейм признавал, что значение сооружений сильно преувеличивалось.

Хорошо вооруженная финская армия. Ничего подобного, финны были гораздо слабее вооружены, по некоторым параметрам в пять раз хуже. Танков, например, у них не было вовсе, автоматов вдвое меньше.

Снайперы — кукушки. Это один из наиболее ярких мифов зимней войны — о том, что в финской армии были чуть ли не поголовно снайперы, которые сидели на деревьях и методично уничтожали советских бойцов. В газете, которую распространяли среди красноармейцев, этому даже были посвящены статьи: «Красноармейские снайперы, залезайте на деревья». На самом деле и снайперов в Финляндии было не так много, и, конечно, сидели они не на деревьях. Тактика была другой: у финнов были летучие взводы лыжников, которые в маскхалатах незаметно подходили почти вплотную к нашим и могли одним взводом уничтожить роту, если не больше.

Пропаганда

Поскольку страны хорошо со времен империи знали языки, культуру и особенности психологии друг друга, пропаганда расцвела во время советско-финской войны пышным цветом. И финны, надо признать, серьезно обставляли советских политруков. Их наглядная агитация с емкими текстами и сейчас могла бы вполне изучаться рекламщиками и пиарщиками.

Главной пропагандистской песней СССР была вот эта. «Принимай нас, суоми-красавица, в ожерелье прозрачных озер».

А финской контрпропагандой — «Нет, Молотов» — песня, в которой на мотив «Ехал на ярмарку ухарь-купец» поется о том, что не видать советам Финляндии как своих ушей.

Обмундирование

В этой войне русский солдат вполне прочувствовал на себе действие «генерала-мороза». Стало ясно, что иногда теплое обмундирование гораздо важнее хорошего вооружения. Несколько десятков тысяч красноармейцев просто замерзли в лесах. Именно замерзшие чаще всего попадали в плен. Финны не изобретали ничего особенного, но у них были свитера с длинными рукавами на случай потери перчаток, теплые стельки в сапогах и т.д. Поскольку для финнов эта война была народной, почти все женщины Финляндии работали на армию: шили, вязали. Еще один важный элемент, которого не было у нас — белые маскхалаты, которые позволяли финским летучим отрядам незамеченными подходить вплотную к советским позициям и уничтожать личный состав. То же самое касалось и лыж, без которых красноармейцы просто не могли передвигаться по глубокому снегу. Ошибки с обмундированием были учтены: к концу войны появились тулупы, шубы, валенки.

Артефакты Зимней войны

До начала боевых действий был выпущен знак «За бои на Карельском перешейке». Его предполагалось выдавать солдатам ко дню рождения Сталина, когда планировалось пройти парадом по Хельсинки . Но не получилось. «Коктейль Молотова» появился именно в советско-финскую: смесь бензина, фосфора и смолы, которую использовали финские бойцы против танков и машин, наливалась в бутылки компании «Алко» — главного финского производителя алкоголя. «Наркомовские 100 грамм» отправлялись на фронт теоретически для растирания замерзших и обмороженных, но сразу получили другое применение. «Молотовские корзины» — в советской военной хронике бомбардировки финских городов преподносились как передача гуманитарной помощи, поэтому финны называли бомбы корзинами Молотова.

Трагедии

163-я дивизия Красной армии углубилась в финскую территорию по узкой Раатской дороге, чтобы в самом узком месте финской территории разбить страну надвое. Финны же сделали просто: создали завалы впереди и сзади нашей колонны и начали уничтожать войска из стрелкового оружия и пушек. На помощь 163-ей вышла 44-я дивизия, и с ней случилось то же самое. Дивизии фактически перестали существовать. 123-я дивизия была почти целиком уничтожена, когда пыталась взять высоту 65,5. Чтобы это сделать, нужно было перейти болото: многие мерзли, остальные были убиты на открытом месте, попадая в котел между дотами и позициями финских войск.