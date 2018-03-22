Панков о Слуцком: В думе никто не сочувствует тем, кто хотел снять трусики

Парламентарий дал свою оценку скандалу вокруг коллеги Леонида Слуцкого обвиненного в сексуальных домогательствах.

Напомним, ранее депутат ГД Л. Слуцкий был обвинен журналистками западных изданий в приставаниях и намеках на интимную близость.

Многие политик заподозрили в этом желание дискредитировать как работу самой Госдумы, так и ее спикера Вячеслава Володина

На защиту коллег встал Николай Панков, который в своем Телеграм-канале «Пара слов» охарактеризовал Володина как глубоко порядочного, нравственного и справедливого человека. Панков сообщает, что Володин неоднократно отстаивал права и защищал женщин. Более того, в 2003 году вносил в Госдуму законопроект о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин.

В то же время, со слов Панкова, спикер ГД никогда никого безосновательно не осуждает. Как председатель думы в скандале со Слуцким он настоял на проведении всестороннего расследования.

В качестве примера отношения Володина к подобным ситуациям, Панков рассказала одну историю с журналисткой, имеющей детей и мужа, которая получила недвусмысленное предложение от депутата прошлых созывов. Несмотря на то, что Володин тогда еще не работал в думе, он пригласил этого депутата и переговорил с ним. «И, отдать должное этому депутату, результатом стали извинения. Извинения перед этой девушкой. До сих пор она работает в думе», — сообщает Панков.

В истории со Слуцким Панков не исключает банального вымогательства, так как депутат «не из бедных».

Выводом комиссии по этике,. которая состоялась 21 марта, Панков остался удовлетворен: «По крайней мере, в думе ни от мужчин, ни от женщин не слышал сострадания к тем, кто на этой комиссии хотел, как говорят, снять трусики и показать те места, о которых они заявляли. Закон для всех должен быть законом для всех».