Ещё
Панков о Слуцком: В думе никто не сочувствует тем, кто хотел снять трусики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панков о Слуцком: В думе никто не сочувствует тем, кто хотел снять трусики 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Парламентарий дал свою оценку скандалу вокруг коллеги Леонида Слуцкого обвиненного в сексуальных домогательствах.
Напомним, ранее депутат ГД Л. Слуцкий был обвинен журналистками западных изданий в приставаниях и намеках на интимную близость.
Многие политик заподозрили в этом желание дискредитировать как работу самой Госдумы, так и ее спикера Вячеслава Володина.
На защиту коллег встал Николай Панков, который в своем Телеграм-канале «Пара слов» охарактеризовал Володина как глубоко порядочного, нравственного и справедливого человека. Панков сообщает, что Володин неоднократно отстаивал права и защищал женщин. Более того, в 2003 году вносил в Госдуму законопроект о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин.
В то же время, со слов Панкова, спикер ГД никогда никого безосновательно не осуждает. Как председатель думы в скандале со Слуцким он настоял на проведении всестороннего расследования.
В качестве примера отношения Володина к подобным ситуациям, Панков рассказала одну историю с журналисткой, имеющей детей и мужа, которая получила недвусмысленное предложение от депутата прошлых созывов. Несмотря на то, что Володин тогда еще не работал в думе, он пригласил этого депутата и переговорил с ним. «И, отдать должное этому депутату, результатом стали извинения. Извинения перед этой девушкой. До сих пор она работает в думе», — сообщает Панков.
В истории со Слуцким Панков не исключает банального вымогательства, так как депутат «не из бедных».
Выводом комиссии по этике,. которая состоялась 21 марта, Панков остался удовлетворен: «По крайней мере, в думе ни от мужчин, ни от женщин не слышал сострадания к тем, кто на этой комиссии хотел, как говорят, снять трусики и показать те места, о которых они заявляли. Закон для всех должен быть законом для всех».
Новости Саратова: последние новости
Создатель отравившего Скрипаля газа работал экологом в Саратовской области Найден виновный в падении мальчика в люк с кипятком в Саратове Газовики в Саратове не отреагировали на утечку газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»126
Офицеры МВД подрались на совещании81
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»225
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах53
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение