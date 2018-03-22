Иван Ургант предположил, что Древарх — «грязный ангел» от ЛДПР

Наш земляк Андрей Просветленный снова попал на федеральный канал — в шоу «Вечерний Ургант» показали фотографию с избирательного участка в СГМУ. Туда Древарх пришел голосовать с пакетом конского навоза.

Иван Ургант отметил, что выборы были особенными, и в своей программе отметил несколько необычных эпизодов, среди которых оказалась и ситуация в Архангельске

— Ангелы голосовать приходили, — говорит в своем шоу Ургант и показывает на фото с Древархом, где тот заходит с пакетом навоза на участок. — Ангелы тоже волнуются за судьбу России . Обратите внимание, это грязный ангел, — за ним нужно вытирать постоянно. А может быть, это не ангел, а наблюдатель от партии ЛДПР ? А кто знает?

В других регионах тоже были были необычные избиратели — рыцари, Дед Мороз, полуголые гимнасты, человек в костюме ракеты.

— Я же не просто так пришел с пакетом навоза, я перед этим ко Вселенной обратился, — комментирует Древарх. — Она мне отправила только букву «Г» почему-то. Я думал-думал, что это — Грудинин что ли? Но на всякий случай пакетик взял.