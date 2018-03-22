Ещё
В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой 

360tv.ru 2 часа назад
Неизвестный напал с битой на сотрудницу "Почты России" в Волгоградской области, когда та разносила пенсии и социальные пособия. Женщина оказала ему отчаянное сопротивление и сумела отстоять сумку с деньгами, сообщили в пресс‐службе компании.
Нападение произошло 21 марта во дворе частного дома в городе Дубовке. Спрятавший лицо под маской злоумышленник ударил почтальона Елену Коротину и попытался выхватить у нее сумку, в которой находились деньги.
Несмотря на удар, женщина оказала грабителю сопротивление и сохранила предназначенные для выплат средства.
Сейчас сотрудница почтового отделения находится дома. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Руководство волгоградского филиала Почты России решила поощрить почтальона за проявленную смелость и самоотверженность. Елена работает на почте уже около двух лет. Коллеги и начальство отзываются о ней как о добросовестном и ответственном сотруднике.
После случившегося филиал направил в полицию заявление. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск злоумышленника, который с места преступления скрылся.
Подобные происшествия, отметили в  пресс-службе, к сбоям в почтовом обслуживании не приводят. Все обязательства перед клиентами «Почты России» выполняются вовремя.
В Вологодской области местный житель попытался ограбить пенсионерку, к которой пришел в гости с подругой.
54-летний
мужчина напал на пожилую женщину и несколько раз ударил ее ножом, прежде чем его жертва смогла выбраться из квартиры.
360tv.ru: последние новости
«Я старею, организм дает сбой»: Пугачева ответила «хейтерам» «Мы думали, что это наркоманы». Что жители Солсбери рассказывают о Скрипале и его дочери Власти Подмосковья отправили в Волоколамский район спецбригаду медиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»126
Офицеры МВД подрались на совещании82
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах55
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»226
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение