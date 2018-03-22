В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой

Неизвестный напал с битой на сотрудницу "Почты России" Волгоградской области , когда та разносила пенсии и социальные пособия. Женщина оказала ему отчаянное сопротивление и сумела отстоять сумку с деньгами, сообщили в пресс‐службе компании.

Нападение произошло 21 марта во дворе частного дома в городе Дубовке . Спрятавший лицо под маской злоумышленник ударил почтальона Елену Коротину и попытался выхватить у нее сумку, в которой находились деньги.

Несмотря на удар, женщина оказала грабителю сопротивление и сохранила предназначенные для выплат средства.

Сейчас сотрудница почтового отделения находится дома. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Руководство волгоградского филиала Почты России решила поощрить почтальона за проявленную смелость и самоотверженность. Елена работает на почте уже около двух лет. Коллеги и начальство отзываются о ней как о добросовестном и ответственном сотруднике.

После случившегося филиал направил в полицию заявление. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск злоумышленника, который с места преступления скрылся.

Подобные происшествия, отметили в пресс-службе, к сбоям в почтовом обслуживании не приводят. Все обязательства перед клиентами «Почты России» выполняются вовремя.

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