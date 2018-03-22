Мелочей не бывает!

Так считают читатели нашей газеты. И продолжают обсуждать состояние своих подъездов.

Житель дома № 3 по Украинскому бульвару Олег Лопаткин рассказал о неисправном мусоропроводе в одном из подъездов. «Мусоропровод забит как минимум до 6-го этажа», — уточнил Лопаткин.

Проблема устранена. Об этом сообщил глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков: «Специалистами ремонтно-эксплуатационного участка № 1 проведены работы по прочистке мусоропровода. Выполнена дезинфекция ствола данного устройства для сбора отходов. В настоящее время мусороприемник в подъезде №1 по указанному адресу находится в исправном состоянии».

Жительница дома по адресу: Ул. Удальцова, 71/2 Валентина Устинова жалуется на низкую температуру в подъезде. По ее словам, из вентиляционного отверстия в межквартирном пространстве сильно дует.

Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев : Сотрудниками эксплуатационного участка № 2 произведены работы по прочистке вентиляционного канала. На момент проверки из вентиляции не дует. Температура в подъезде соответствует норме.

Жительница района Внуково Оксана Лысенко жалуется, что в подъезде ее дома на улице Рассказовской, 24 плохо проводят уборку. Наша читательница спрашивает: Есть ли график проведения таких работ?