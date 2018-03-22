Мелочей не бывает! 

Так считают читатели нашей газеты. И продолжают обсуждать состояние своих подъездов.
Житель дома № 3 по Украинскому бульвару Олег Лопаткин рассказал о неисправном мусоропроводе в одном из подъездов. «Мусоропровод забит как минимум до 6-го этажа», — уточнил Лопаткин.
Проблема устранена. Об этом сообщил глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков: «Специалистами ремонтно-эксплуатационного участка № 1 проведены работы по прочистке мусоропровода. Выполнена дезинфекция ствола данного устройства для сбора отходов. В настоящее время мусороприемник в подъезде №1 по указанному адресу находится в исправном состоянии».
Жительница дома по адресу: Ул. Удальцова, 71/2 Валентина Устинова жалуется на низкую температуру в подъезде. По ее словам, из вентиляционного отверстия в межквартирном пространстве сильно дует.
Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев: Сотрудниками эксплуатационного участка № 2 произведены работы по прочистке вентиляционного канала. На момент проверки из вентиляции не дует. Температура в подъезде соответствует норме.
Жительница района Внуково Оксана Лысенко жалуется, что в подъезде ее дома на улице Рассказовской, 24 плохо проводят уборку. Наша читательница спрашивает: Есть ли график проведения таких работ?
Глава управы района Внуково Игорь Алексеев: Работы по влажной уборке данного подъезда проведены. С сотрудниками эксплуатирующей организации проведена разъяснительная беседа по вопросу соблюдения графика уборки. Напоминаем, что влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа производится 1 раз в неделю. Мытье лестничных площадок и маршей производится 1 раз в месяц. График уборки размещен в холле здания.