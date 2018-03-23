Прокуроры примерили на себя роль «ревизорро»

Фото с ресурса telegraf.in.ua Александровской городской прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства в Карабановском доме ребенка.

Надзорный орган обнаружил, что в питании детей использовались замороженные куры, что запрещено по закону. Кроме того, ревизоры нашли продукты, хранящиеся с нарушением условий температурного режима, суточные пробы готовой продукции не промаркированы, посуда для хранения сырых и готовых продуктов используется с нарушениями.

Также выявлено, что продукция животного происхождения хранится в пищеблоке без ветеринарных сопроводительных документов.

По факту выявленных нарушений прокуратурой вынесено два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Старшую медсестру оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление в отношении заведующей складом Карабановского детского дома находится на рассмотрении.

Руководителю внесены представления об устранении нарушении и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.