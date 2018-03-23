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Прокуроры примерили на себя роль «ревизорро»
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Прокуроры примерили на себя роль «ревизорро» 

ТВ-МИГ 54 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса telegraf.in.ua  Александровской городской прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства в Карабановском доме ребенка.
Надзорный орган обнаружил, что в питании детей использовались замороженные куры, что запрещено по закону. Кроме того, ревизоры нашли продукты, хранящиеся с нарушением условий температурного режима, суточные пробы готовой продукции не промаркированы, посуда для хранения сырых и готовых продуктов используется с нарушениями.
Также выявлено, что продукция животного происхождения хранится в пищеблоке без ветеринарных сопроводительных документов.
По факту выявленных нарушений прокуратурой вынесено два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Старшую медсестру оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление в отношении заведующей складом Карабановского детского дома находится на рассмотрении.
Руководителю внесены представления об устранении нарушении и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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