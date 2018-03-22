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Новосибирский фотограф снял зеркальный лёд Байкала c высоты птичьего полёта
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Новосибирский фотограф снял зеркальный лёд Байкала c высоты птичьего полёта 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Байкал — он запечатлел красоту застывшего озера и ледяные гроты.
Вадим Махоров рассказал корреспонденту НГС, что ездил на Байкал в середине марта, а впервые он побывал там несколько лет назад.
«Это была организованная поездка, где я выступил как организатор. Хотели посмотреть байкальский лёд: он уникален тем, что он очень чистый, прозрачный и как зеркало шлифованный снегом. Байкал — это очень крутое место, особенно зимой. Больше всего мне запомнилось то, что компания была сплочённой и дружной — это главный ключ к хорошему путешествию», — рассказал фотограф.
«Отличные снимки получились в ледяных пещерах и гротах, но я их пока не публиковал. Получилось полетать над озером на дроне, с высоты это смотрится гораздо лучше, чем с земли. В конце августа будет ещё один тур, на этот раз на Камчатку», — резюмировал фотограф.
Отчёт с лучшими фотографиями Вадима Махорова с Камчатке уже выходил на НГС — новосибирец покорил два вулкана на полуострове ради красивейших снимков.
Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.
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