Новосибирский фотограф снял зеркальный лёд Байкала c высоты птичьего полёта

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Байкал — он запечатлел красоту застывшего озера и ледяные гроты.

Вадим Махоров рассказал корреспонденту НГС, что ездил на Байкал в середине марта, а впервые он побывал там несколько лет назад.

«Это была организованная поездка, где я выступил как организатор. Хотели посмотреть байкальский лёд: он уникален тем, что он очень чистый, прозрачный и как зеркало шлифованный снегом. Байкал — это очень крутое место, особенно зимой. Больше всего мне запомнилось то, что компания была сплочённой и дружной — это главный ключ к хорошему путешествию», — рассказал фотограф.

«Отличные снимки получились в ледяных пещерах и гротах, но я их пока не публиковал. Получилось полетать над озером на дроне, с высоты это смотрится гораздо лучше, чем с земли. В конце августа будет ещё один тур, на этот раз на Камчатку», — резюмировал фотограф.

Отчёт с лучшими фотографиями Вадима Махорова с Камчатке уже выходил на НГС — новосибирец покорил два вулкана на полуострове ради красивейших снимков.

Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.