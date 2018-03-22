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Проделана большая работа к 150-летию со дня рождения Максима Горького — Барыкин
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Проделана большая работа к 150-летию со дня рождения Максима Горького — Барыкин 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
— Дмитрий Зотович! Первый вопрос по референдуму, который проходил 18 марта по проекту «Комфортная городская среда» — проекты выбраны, каковы дальнейшие действия?
— На заседании Думы представители городской администрации доложили об итогах голосования по каждому району, рассказали об общественных пространствах, которые набрали большинство голосов горожан и будут благоустроены в 2018 году. На заседании Думы мы приняли решение о создании автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды Нижегородской области», администрация города станет ее учредителем. Глава города Владимир Александрович Панов доложил о решении правительства Нижегородской области войти в состав учредителей этой некоммерческой организации. «Институт развития городской среды Нижегородской области» начнёт формировать документацию для выполнения работ по благоустройству, в том числе необходимые эскизные проекты, затем рабочую документацию. Важно, чтобы те деньги, которые уже выделены на благоустройство, были эффективно освоены. Сроки глава города озвучил, я могу повторить его слова — до 5 октября все работы должны быть выполнены.
— Проект «Комфортная городская среда» очень интересный. Вы сами голосовали за какой-то проект?
— Голосовал не только я, но и вся моя семья, включая сына, которому исполнилось в феврале 14 лет. Мы как жители Советского района отдали свои голоса за благоустройство парка имени Пушкина. Очень хорошее место для прогулок и отдыха, которое необходимо благоустроить в кратчайшие сроки. Разумеется, отметил еще четыре территории в районе, но именно парк Пушкина хотелось бы видеть приведенным в порядок до конца 2018 года.
— Вопрос по 150-летию Максима Горького. Что планируется проводить, все ли готово?
— Обо всех проведенных в городе мероприятиях по подготовке к 150-летию со дня рождения Горького на заседании Думы рассказала директор департамента культуры Наталья Суханова. Реставрация музейных зданий и экспонатов, фестивали и спектакли, чтения, туристические маршруты и выпуск книг и тематической сувенирной продукции — проделана большая работа. Знаю, что и целый ряд депутатов городской Думы принимали активное участие в подготовке горьковских мероприятий на своих округах — Елена Аржанова, Анна Татаринцева, Дмитрий Краснов, Ольга Балакина, Вадим Агафонов. По моему приглашению сотни канавинских школьников посещают горьковские музеи с экскурсиями в рамках проекта «Живые уроки». Также наше предприятие стало спонсором новой интерактивной экспозиции в Литературном музее — мы помогли закупить необходимое оборудование. Департамент культуры предоставит в открытом доступе полный перечень юбилейных мероприятий, которые запланированы на будущее. Приглашаю нижегородцев принять активное участие в юбилейных событиях.
— С чем связано ужесточение регламента для журналистов — сегодня опоздавших не пускали уже на заседание?
— Существуют нормы этики и правила поведения. Во время заседания городской Думы депутаты тоже работают, и мешать им, выбирая точки съемок или бесконечно перемещаясь по залу, недопустимо. Разумеется, заседания можно посещать, вести записи и протокольную съемку, но в остальном регламент будет строже. Это еще и вопрос комфорта для всех присутствующих. Я — за порядок.
— Когда вы избирались, вы сказали, что будете особое внимание уделять депутатской дисциплине?
— Сейчас мы начинаем работу над регламентом. Я стал председателем комиссии по регламенту. Изменения в Устав только сегодня вступили в силу, мы с депутатами будем принимать новый регламент, где, в том числе и к самим себе, будем применять санкции по дисциплине.
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