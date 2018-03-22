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Первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков пообщался с жителями
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Первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков пообщался с жителями 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Встреча была посвящена весеннему благоустройству. Апрель традиционно станет временем приведения в порядок территории района.
Планируется окончательно очистить от снега дворы и улицы, произвести рыхление газонов и подготовить их под посадку зеленых насаждений, промыть дорожное покрытие общей площадью более 180 тыс. кв. м., осуществить ремонт малых архитектурных форм, козырьков подъездов, самих подъездов, цоколей, крылечек, входных дверей, лестниц, освещения, элементов системы наружного водоотвода, подвалов, чердаков и мн. др. 14 и 21 апреля в районе пройдут общегородские субботники, в которых примут участие работники управы, ГБУ «Жилищник», муниципальные депутаты, молодые парламентарии, жители. Инвентарь будет выдаваться в управе района, по адресу: ул. Богданова, 50. По словам первого заместителя управы района Солнцево Андрея Извекова, необходимые инструменты для уборки уже закуплены и их хватит всем желающим. 14 апреля планируется привести в порядок парк 60-летия Октября, а 21— очистить территорию бульвара между улицами Богданова и Щорса. Жители могут воспользоваться инвентарем и для уборки своих дворов и любимых ими уголков района. Летом в Солнцеве благоустроят Центральный парк, ряд дворовых игровых и спортивных площадок, а также территории трех образовательных заведений, среди которых «Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41». Здесь заменят бордюрный камень, дорожное покрытие и установят новые малые архитектурные формы. Участники встречи также успели обсудить сроки реализации первой программы сноса пятиэтажек, возможности организации удобного и безопасного движения в своих дворах и проблему отлова бродячих животных.
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