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Литература чёрного континента
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Литература чёрного континента 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Чимаманда Нгози Адичи (Нигерия) «Половина жёлтого солнца»
"Мир не может молчать, когда мы умираем", — был убеждён один из персонажей романа, но мир молчал и более того способствовал всё новым и новым смертям. Книга молодой нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи рассказывает о «незнаменитой войне»между Нигерией и самопровозглашённой республикой Биафра. Вооруженное противостояние унесло сотни тысяч жизней — в большинстве своём мирных граждан, погибших от голода, бомбёжек и кровавого террора.
История конфликта раскрывается через человеческие судьбы. Богатые и бедные, образованные и безграмотные, чёрные и белые, военные и гражданские — Адичи создаёт удивительную галерею персонажей, у каждого из которых свой характер, своё мировоззрение, своя трагедия. Кухонные разговоры смолкают за свистом пуль и взрывами бомб. В великую любовь вклинивается нелепая измена. Одни в критической ситуации проявляют чудеса самопожертвования, а другие совершают неблаговидные поступки. На первом плане всегда находятся судьбы людей, лишь где-то вдалеке плетутся политические интриги и звучит укор в адрес тех, бездумно перекраивает карту мира и ценит нефть выше человеческой жизни. Фото: goodreads.com  Бытует мнение, что не «понюхав пороха», невозможно написать достойную книгу о войне. Чимаманда Нгози Адичи родилась через семь лет после капитуляции Биафры. Тщательная работа с документами, общение с участниками тех страшных событий и неравнодушие к трагедии своего народа помогли писательнице создать удивительно яркое, мощное, полифоническое произведение. В романе можно отметить множество сильных сторон, но более всего в нём поражает удивительная точность передачи эмоций — от гордости патриота, поднимающего бокал за независимость новой страны, до горя матери, везущей на коленях голову мёртвой дочери.
Ясмина Хадра (Алжир) «Это как день посреди ночи»
Писатель Мохаммед Молессегуль — некогда майор алжирской армии и кандидат на пост президента своей страны — скрылся за женским псевдонимом Ясмина Хадра, чтобы избежать военной цензуры. В своих книгах он затрагивает самые острые темы современности: религиозный фанатизм, терроризм, мораль, диктатура, революции. Поверхностными выводами Ясмина Хадра не довольствуется, всегда стараясь проникнуть в самую суть проблемы — на тот уровень, где слово становится равносильно действию.
Когда страшный пожар уничтожает весь урожай, бедный земледелец решает отдать своего десятилетнего сына в семью богатого брата-фармацевта. Мальчик с годами усвоил культуру и своего народа, и французских колонизаторов, поэтому, когда в Алжире вспыхивает национально-освободительная война, он оказывается на распутье. Его положение усугубляет любовь к прекрасной француженке, которой нет места в обретшей независимость стране. Исторические потрясения нависают над искренними чувствами, заставляя делать выбор между долгом и велением сердца, между порывами души и необходимостью держать слово. Фото: labirint.ru  Борьба за высокие идеалы, поиски счастья, попытки исправить сделанные ошибки, мимолётность жизни — всё это неумолимо ведёт к тому моменту, когда будущее окажется позади. «Кто мы, по сути, такие? Те, кем были на самом деле, или же те, кем только хотели быть?» — возникающие сомнения сопоставимы по масштабам с шекспировским «to be, or not to be». Главный герой теряет себя, но тем самым помогает читателям избежать несостоявшейся жизни, нереализованного призвания, недостигнутой любви.
Миа Коуту (Мозамбик) «Божьи яды и чёртовы снадобья»
Миа Коуту считается одним из самых известных африканских писателей, но российские читатели имели возможность познакомиться всего лишь с одним его романом, опубликованном в журнале «Иностранная литература». «Божьи яды и чёртовы снадобья»— нельзя назвать самой сильной вещью мозамбикского автора. Тем не менее, по ней можно составить представление о творчестве Миа Коуту. Африканского колорита от книги ждать не стоит — безличность, отстранённость и абсурдность повествования не оставляют места для бытовых подробностей и национального духа.
Посёлок Мгла, «как река: кроткий и неторопливый, но грозящий гибельными наводнениями». Здесь тесная комната может оказаться просторнее огромной страны, а глагол «жить»не имеет прошедшего времени. Молодой португальский врач прибывает во Мглу, чтобы найти свою возлюбленную. Вместо долгожданной встречи его ожидает борьба с эпидемией менингита, чудачества родителей девушки, проволочки местной бюрократии. Попытки разобраться в происходящем наталкиваются на бесконечные потоки лжи — откровенной, взаимоисключающей, преобразующей реальность. Фото: culture.ru  По стилистике роман напоминает затянувшуюся притчу, вот только к однозначному поучению он не сводится. Здесь иногда мудрые, иногда парадоксальные изречения вплетены едва ли не в каждый абзац. Такой переизбыток смыслов нагнетает атмосферу абсурда и создаёт ощущение, будто книга написана в русле магического реализма, хотя на её страницах не происходит ничего фантастического.
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