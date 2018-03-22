Ручная дуговая сварка в строительной сфере: преимущества технологии

Основным способом соединения металлических конструкций, в независимости от сферы их применения, остается сварка. Наиболее заметны преимущества сварочных технологий в строительном сегменте, где почти все конструкции из стали, алюминия и других металлов сварные.

Без сварки не обходится ни строительство домов, многоквартирных или частных, ни строительство промышленных объектов любой площади, ни возведение мостов, ни монтаж трубопроводов и многого другого. Именно с помощью сварки зачастую осуществляют ремонт, реконструкция или перепланировка сооружений. Все это делает этот процесс едва ли не самой востребованным строительной технологией современности.

Почему сварка?

Сварочные технологии имеют определенные преимущества, если сравнивать их, к примеру, с соединениями с помощью заклепок или болтов.

Во-первых, снижается вес конструкции. В некоторых случаях можно говорить о 20% снижении веса, а это отражается, в том числе и на стоимости фундамента, и на сроке службы всего сооружения.

Во-вторых, значительно увеличивается скорость возведения объектов. Отпадает необходимость сверлить отверстия, а затем соединять их с помощью дополнительных крепежей.

В-третьих, сварка, в том числе дуговая, позволяет соединять детали под такими углами и сечениями, которые недоступны для других типов соединений. Стоит ли говорить, что в ходе строительных работ это особенно важно.

Почему именно дуговая сварка?

Существует несколько методов сварки, применяемых повсеместно — электродуговая, автоматическая или ручная, электрошлаковая, газовая и так далее.

При дуговой сварке источником тепла становится электрическая дуга. Шов образуется из расплавленных концов изделия и электрода, а температура дуги может достигать 5000-6000 градусов.

Как выбрать электроды?

В зависимости от условий ручной сварки, подаваемого тока, толщины и марки металла, типа и положения соединений подбираются соответствующие сварочные электроды. Другими словами, декоративный забор и несущий каркас, легированную сталь и алюминий следует сваривать с использованием разных расходных материалов. Специалисты также отмечают, что некоторыми марками электродов следует варить только опытным сварщикам.

К примеру, одними из самых «неприхотливых» электродов, которые предназначены для сварки неответственных конструкций без большой нагрузки, которые активно используются при ручной сварке начинающими мастерами, остаются электроды АНО и МР-3. В то же время более опытные сварщики отдают предпочтение электродам УОНИ. Определенным спросом пользуются электроды ОЗЛ-8, ЦЛ-11 и так далее.

Выбирая электрод, убедитесь, что его производитель имеет сертификаты в системе НАКС, ГостР, Морского Регистра и Речного Регистра и так далее. Одним из отечественных производителей, заслуживающих внимание в этом контексте, является компания «СпецЭлектрод», продукция которой по своим качествам намного лучше, чем китайские аналоги.