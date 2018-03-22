Красная пристань Архангельска перешла в муниципальную собственность

Депутаты Архангельской городской Думы согласовали передачу девяти причалов Красной Пристани в собственность города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Игорь Годзиш. «По сути, содержанием Красной пристани и сегодня приходится заниматься городу. Только сейчас мы вынуждены делать это разово, когда без этого уже не обойтись. В то же время Красная пристань — лицо города, и выглядеть оно должно соответствующе», — сказал глава Архангельска

Причалы Красной пристани находятся в безвозмездном пользовании у парусного центра «Норд». С передачей объекта в муниципальную собственность появится возможность развивать это направление спорта. В дальнейшем здесь планируется установка оборудования, способного обеспечить приём яхт. Предварительная стоимость таких низкопортных причалов составляет 1,1 млн рублей.