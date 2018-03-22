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В рамках рабочего визита в регион вице-премьер Аркадий Дворкович посетил «Янатрьэнерго»
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В рамках рабочего визита в регион вице-премьер Аркадий Дворкович посетил «Янатрьэнерго» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Там зампреду федерального правительства продемонстрировали возможности нового центра управления сетями. Глобальный комплекс на базе новейшего программного обеспечения работает уже два месяца. Его функционал позволяет в реальном времени отслеживать состояние всех электросетей региона, а также экономить время на обнаружение и ремонт неисправностей.
По словам энергетиков, после запуска программы срок реагирования на аварии сократился как минимум в пять раз: теперь устранить большинство неполадок удается в течение нескольких часов. На данный момент система работает в режиме пуско-наладки, полностью завершить «обкатку» комплекса в «Янтарьэнерго» намерены к старту Чемпионата мира по футболу.
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