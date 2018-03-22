Александру Патрину не удалось стать генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго»

Как пишет konkurent.ru , еще в начале декабря 2017 года администрация Приморского края , как 100%-тный собственник предприятия, решила провести конкурс на замещение должности руководителя «Примтеплоэнерго», который потом перенесли на 2 апреля 2018 года, сообщает PRIMPRESS.

В свою очередь коллектив «Примтеплоэнерго», как стало известно PRIMPRESS, призывает вернуть Александра Патрина на должность руководителя.

«Люди с ним уже работали, и знают его как грамотного и ответственного специалиста», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.