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Александру Патрину не удалось стать генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго»
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Александру Патрину не удалось стать генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго» 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Как пишет konkurent.ru, еще в начале декабря 2017 года администрация Приморского края, как 100%-тный собственник предприятия, решила провести конкурс на замещение должности руководителя «Примтеплоэнерго», который потом перенесли на 2 апреля 2018 года, сообщает PRIMPRESS.
В свою очередь коллектив «Примтеплоэнерго», как стало известно PRIMPRESS, призывает вернуть Александра Патрина на должность руководителя.
«Люди с ним уже работали, и знают его как грамотного и ответственного специалиста», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.
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