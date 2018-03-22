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В администрации Краснодара кадровые перестановки
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В администрации Краснодара кадровые перестановки 

АиФ — Юг 38 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В администрации Краснодара кадровые перестановки, сообщили на очередном заседании депутатов городской Думы Краснодара.
Новым главой управления муниципального контроля стал Дмитрий Водолацкий.
Он будет контролировать работу управления, которое должно выявлять и пресекать нарушения законодательства в сфере застройки и использования городских территорий.
Дмитрий Водолацкий родился в Ростовской области, в 2007 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ в Москве, в 2010 — «Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ» тоже в Москве.
С 2015 был начальником отдела лесного надзора на землях обороны и безопасности Федерального агентства лесного хозяйства в Москве, а в 2017-м переведен в Краснодар. С 2017 года работал заместителем руководителя учреждения.
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