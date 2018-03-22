В администрации Краснодара кадровые перестановки

В администрации Краснодара кадровые перестановки, сообщили на очередном заседании депутатов городской Думы Краснодара.

Новым главой управления муниципального контроля стал Дмитрий Водолацкий.

Он будет контролировать работу управления, которое должно выявлять и пресекать нарушения законодательства в сфере застройки и использования городских территорий.