В администрации Краснодара кадровые перестановки, сообщили на очередном заседании депутатов городской Думы Краснодара.
Новым главой управления муниципального контроля стал Дмитрий Водолацкий.
Он будет контролировать работу управления, которое должно выявлять и пресекать нарушения законодательства в сфере застройки и использования городских территорий.
Дмитрий Водолацкий родился в Ростовской области, в 2007 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ в Москве, в 2010 — «Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ» тоже в Москве.
С 2015 был начальником отдела лесного надзора на землях обороны и безопасности Федерального агентства лесного хозяйства в Москве, а в 2017-м переведен в Краснодар. С 2017 года работал заместителем руководителя учреждения.