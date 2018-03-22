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Дмитрий Водолацкий назначен главой управления муниципального контроля мэрии Краснодара
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Дмитрий Водолацкий назначен главой управления муниципального контроля мэрии Краснодара 

Новая Кубань 50 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта— Новая Кубань. Дмитрий Водолацкий с 2017 года занимал должность заместителя начальника городского управления муниципального контроля. Инициативу назначить его главой этой структуры 22 марта поддержали депутаты Гордумы в ходе 51 сессии. Участие в заседании принимал и мэр Евгений Первышов.
Градоначальник заметил, что Водолацкий имеет опыт работы в этой сфере. Глава города выразил надежду, что работа нового начальника управления повысит эффективность по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере застройки и использования городских территорий, передает пресс-служба мэрии.
Дмитрий Водолацкий родился в Ростовской области. Окончил два престижных московских вуза (Академию Федеральной службы безопасности РФ и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ»). Трудовую деятельность начинал в столице, где работал в должности начальника отдела лесного надзора на землях обороны и безопасности Федерального агентства лесного хозяйства. С 2017 года молодой специалист перешел в администрацию Краснодара.
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