Дмитрий Водолацкий назначен главой управления муниципального контроля мэрии Краснодара

Краснодар . 22 марта— Новая Кубань. Дмитрий Водолацкий с 2017 года занимал должность заместителя начальника городского управления муниципального контроля. Инициативу назначить его главой этой структуры 22 марта поддержали депутаты Гордумы в ходе 51 сессии. Участие в заседании принимал и мэр Евгений Первышов

Градоначальник заметил, что Водолацкий имеет опыт работы в этой сфере. Глава города выразил надежду, что работа нового начальника управления повысит эффективность по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере застройки и использования городских территорий, передает пресс-служба мэрии.