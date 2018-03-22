Комитет Госдумы поддержал проект закона о наделении сотрудников Росгвардии дополнительными правами

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о наделении сотрудников Росгвардии правом принудительно доставлять граждан в полицию за хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах, несоблюдение правил проведения митингов и другими. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается дополнительно наделить сотрудников войск национальной гвардии правом принудительно препровождать граждан в служебное помещение органа внутренних дел, служебное помещение территориального органа Росгвардии или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения в целях составления протокола об административном правонарушении.

«В состав Росгвардии были включены подразделения вневедомственной охраны. Вместе с тем сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии не наделены полномочиями по доставлению правонарушителей в служебные помещения органов внутренних дел , территориальных органов Росгвардии, а также в помещение органа местного самоуправления сельского поселения для составления протокола об административном правонарушении», — обосновывается необходимость принятия документа.

Поясняется, что данным правом сотрудник сможет воспользоваться в случае нарушений, установленных ст. 19.3, 20.1 — 20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 20.17 — 20.22 КоАП РФ : неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, мелкое хулиганство, нарушения порядка проведения митингов, демонстраций; организация массового пребывания или передвижения граждан, повлекших нарушения общественного порядка; пропаганда нацисткой символики, экстремистских организаций, нарушения требований режима чрезвычайной ситуации, нарушения правил обращения с оружием и стрельба в не отведенных местах; нарушение пропускного режима охраняемого объекта, блокирование транспортных коммуникаций, появление в общественных местах в нетрезвом виде, в том числе нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних.

Кроме того предлагается наделить должностных лиц Росгвардии правом получать сведения о наличии или отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к владению огнестрельным оружием, осуществлению охранной деятельности, допуске к управлению транспортом, к осуществлению частной детективной деятельности, а также результаты медицинского освидетельствования в связи с производством по делам об административных правонарушениях.

Правительство РФ поддержало принятие законопроекта при условии его доработки. Так, согласно официальному отзыву правительства на проект закона, предлагается расширить перечень состава административных правонарушений, по которым военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии будут вправе производить принудительное препровождение физических лиц. При этом правительство РФ не видит необходимости в наделения должностных лиц войск национальной гвардии и органов внутренних дел правом получать сведения, указанные выше, так как предоставление данных, составляющих в ряде случаев врачебную тайну, будет затрагивать интересы широкого круга лиц.

Замечания к проекту закона, представленные правительством РФ, могут быть устранены при подготовке документа ко второму чтению, отметил в ходе заседания председатель комитета Василий Пискарев

«Все остальные предложения, которые вносились, они отчасти уже были разрешены в прошлом году законом, которым внесены были изменения в закон о Росгвардии, поэтому мы о них не будем упоминать. И по поводу возможности сотрудников Росгвардии проверять достоверность информации о состоянии здоровья претендентов на соискание лицензии на право ношения оружия не поддержано правительством, поэтому все эти пробелы могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению», — сказал председатель комитета.