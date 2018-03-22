Минобороны отдало Севастополю почти семь гектаров земли под парк

«Для развития паркового пространства, после ходатайства губернатора министру обороны, нам (городу) передается участком площадью почти семь Га у памятника „Солдату и Матросу“, — сказал Зайнуллин.

Он уточнил, что ранее на этой территории располагалось военная часть и склады. Зайнуллин сообщил, что для создания парка переговоры по передаче городу еще по части земельных участков.