Ещё
Минобороны отдало Севастополю почти семь гектаров земли под парк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны отдало Севастополю почти семь гектаров земли под парк 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Для развития паркового пространства, после ходатайства губернатора министру обороны, нам (городу) передается участком площадью почти семь Га у памятника „Солдату и Матросу“, — сказал Зайнуллин.
Он уточнил, что ранее на этой территории располагалось военная часть и склады. Зайнуллин сообщил, что для создания парка переговоры по передаче городу еще по части земельных участков.
Летом, когда огубернатор рассказал о проекте президенту, спорным оставался земельный вопрос. Часть территории была в собственности города, около 7 Га — у министерства обороны, еще часть — в аренде у физических и юридических лиц  Напомним, в планах властей создать один из самых больших в стране городских парков, площадь которого составит почти 50 га. Предполагается, что будущий парк „Защитникам Севастополя 1941–1942 годов“, соединит музей-заповедний Херсонес и Приморский бульвар в центре города.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кто виноват в провале Грудинина. Главного политтехнолога партии обвинили в предательстве Сотрудники ФСИН получат больше социальных гарантий Екатеринбургская городская дума не приняла вопрос о сохранении прямых выборов мэра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»127
Офицеры МВД подрались на совещании82
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах59
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»227
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение