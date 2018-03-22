Минобороны отдало Севастополю почти семь гектаров земли под парк 

«Для развития паркового пространства, после ходатайства губернатора министру обороны, нам (городу) передается участком площадью почти семь Га у памятника „Солдату и Матросу“, — сказал Зайнуллин.
Он уточнил, что ранее на этой территории располагалось военная часть и склады. Зайнуллин сообщил, что для создания парка переговоры по передаче городу еще по части земельных участков.
Летом, когда огубернатор рассказал о проекте президенту, спорным оставался земельный вопрос. Часть территории была в собственности города, около 7 Га — у министерства обороны, еще часть — в аренде у физических и юридических лиц Напомним, в планах властей создать один из самых больших в стране городских парков, площадь которого составит почти 50 га. Предполагается, что будущий парк „Защитникам Севастополя 1941–1942 годов“, соединит музей-заповедний Херсонес и Приморский бульвар в центре города.