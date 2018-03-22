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Введен карантин по бешенству на территории Городецкого района
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Введен карантин по бешенству на территории Городецкого района 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comВведен карантин по бешенству на территории Городецкого районаРешение о введении ограничительных мер с целью ликвидации эпизоотического очага бешенства животных было принято Комиссией по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей, в очередном заседании которой принимали участие сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Поводом для работы Комиссии послужил положительный результат лабораторного исследования, проведенного ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» патматериала, полученного от лисицы.
В ходе работы комиссии согласован и в дальнейшем утверждён Указом врио Губернатора Нижегородской области от 16.03.2018 № 36 План организационных, противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных, согласно которого границы эпизоотического очага определены в пределах территории личного подсобного хозяйства в посёлке Смиркино Городецкого муниципального района Нижегородской области.
В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты Городецкого муниципального района Нижегородской области: деревня Беляево, деревня Собинное, деревня Конево, деревня Коровинское, деревня Облизино, деревня Сосновка, деревня Тарханово.
Карантинные ограничения установлены на период до 21 мая 2018 года.
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
В 2018 году это второй зарегистрированный случай бешенства среди животных в Городецком муниципальном районе Нижегородской области.
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