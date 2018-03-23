Полицейские проводят акцию «Стоп: наркотики!» в школах Владивостока

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку лейтенант полиции Светлана Логишевская встретилась с учащимися 6 и 8 классов, рассказав о том, к чему приводит употребление наркотиков и психоактивных веществ. Светлана привела яркие примеры из практики, продемонстрировала ребятам тематические фотографии и видеоролики, разъяснила ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Вторая часть встречи была выстроена в виде открытого диалога: дети задавали вопросы и получали компетентные ответы. Лейтенант полиции подчеркнула, что всегда готова помочь школьникам и их родителям в вопросах противодействия наркомании и наркоторговли, рассказать о рисках и последствиях, связанных с употреблением запрещенных веществ.

В заключении всем школьникам раздали информационные листовки о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» с указанием телефонов дежурных частей УМВД России по городу Владивостоку, по которым можно сообщить о фактах изготовления, хранения и распространения наркотиков, а также действующих наркопритонах.

Сотрудники полиции подчеркнули, что каждый житель города может сообщить об известных ему случаях употребления и распространения наркотиков. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.