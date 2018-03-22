Безработный из Саратовской области ел застреленных из поджига собак и голубей

Правоохранители города Хвалынска Саратовской области в среду поймали местного жителя с самопальных оружием. Нарушителем оказался 43‐летний мужчина. Во время личного досмотра у него нашли самодельный поджиг. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил сайт «Комсомольская правда».

Мужчина рассказал, что сам сделал оружие, чтобы отстреливать собак и голубей. Свою добычу он ел, так как «не имеет постоянного заработка».

По данному факту проводится проверка. Самодельное оружие отправили на экспертизу.

В понедельник стало известно о жительнице подмосковного города Люберцы, которую обвиняют в живодерстве. Ее соседи сообщили, что она несколько лет мучает кошек, на теле которых ветеринары неоднократно находили следы побоев. Зоозащитники считают, что суд должен разобраться в этом деле. Сейчас идет сбор необходимых документов, после чего юристы планируют обратиться в полицию. Если вина живодерки будет доказана, ей будет грозить срок до пяти лет.