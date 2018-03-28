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В Воронеже упавшие с крыши глыбы льда разгромили вывеску кофейни
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Воронеже упавшие с крыши глыбы льда разгромили вывеску кофейни 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Коммунальщики пообещали компенсировать ущерб. В Воронеже коммунальщики, очищая крышу дома на улице Станкевича, 1 от снега и льда, повредили козырёк и вывеску кофейни «Амели», расположенной на первом этаже здания, в среду, 28 марта. Сотрудники управляющей компании Ленинского района сообщили владелице, что заботиться о сохранности чужого имущества не их дело. Однако руководство компании пообещали возместить ущерб. Владелица кофейни рассказала, что очистку крыши коммунальщики проводили по плану — прилегающую к зданию территорию, чтобы не пострадали прохожие, огородили еще в семь утра. При этом беспокоиться о сохранности вывески коммунальщики не обязаны, сообщили Анне сотрудники управляющей компании, когда падавшие с крыши глыбы льда повредили вывеску, это забота собственника. — Я все понимаю. Лёд с крыш счищать надо. Но все же я за разумные методы. Сбрасывать с крыш огромные куски льда, которые проламывают крыши — это не назовешь нормальной работой, — отметила владелица кофейни. Оценить ущерб Анна Орищенко затруднилась. — Надо разговаривать со специалистами компании, которые будут делать новую вывеску. Но так как и моя вывеска была сделана с учетом дизайн-регламента, и новую буду делать так же — это дорогостоящее мероприятие. Вероятно, обойдется в несколько десятков тысяч рублей, — рассказала Анна. Руководство управляющей компании пообещало возместить нанесенный работниками ущерб. Елена Гончарова
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