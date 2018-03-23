«Цирюльник крыш» работает, но не везде. В Воронеже продолжают искать способ борьбы с наледью

Испытание очистителя карнизов в целом признали удачным. «Цирюльник крыш» в Воронеже остаётся. Испытание очистителя карнизов в целом признали удачным — сосульки «бреет эффективно». Единственное, изобретатели пока не смогли победить нарастание ледяной бороды на самом канате. Устройство, которое по заданной программе тросом убирает сосульки, на доме на Никитинской установили почти месяц назад. Управляется с мобильного и в сравнении с системами обогрева кровель электричества потребляет невероятно мало. Это плюсы.

Однакоподходит не для всех крыш. Например, там, где есть лепнина или барельефы, такой не поставишь. И выглядит, конечно, не эстетично. Но, говорят, испытания спровоцировали изобретательский интерес, в мэрию поступают альтернативные предложения. Оптимальный способ продолжат искать, чтобы после предлагать жильцам варианты. Именно собственники и будут выбирать, как бороться с сосульками на их доме.

— Уже понятно, что эта система не будет работать вблизи воронок, водосбора. Она не предусмотрена. Но это не значит, что она не сможет работать вообще. На других домах, с другой конструкцией кровли, она может успешно применяться. Я знаю, что разработчику уже поступали звонки от управляющих компаний, — рассказал начальник отдела управления ЖКХ Воронежа Сергей Сундуков.