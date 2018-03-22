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ПГК за два месяца 2018 года на четверть увеличила перевозки в полувагонах на Северо-Западе
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ПГК за два месяца 2018 года на четверть увеличила перевозки в полувагонах на Северо-Западе 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«С начала года филиал на треть увеличил перевозки железной руды и окатышей для ПАО „Северсталь“, до 1,2 млн тонн. Кроме того, в рамках сервисного договора с НЛМК с февраля начались перевозки железорудного концентрата с »Ковдорского горно-обогатительного комбината», расположенного в Мурманской области, в адрес НЛМК», — отметил директор Санкт-Петербургского филиала Павел Ситало.
Основную номенклатуру перевозок в полувагонах составили железная руда, строительные грузы, химические и минеральные удобрения.
Так, перевозка руды за отчетный период выросла на 30%, до 1 млн 269 тыс. тонн, строительных грузов — на 15%, до 166 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений — на 9%, до 109 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги в адрес грузополучателей России.
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