ПГК за два месяца 2018 года на четверть увеличила перевозки в полувагонах на Северо-Западе

«С начала года филиал на треть увеличил перевозки железной руды и окатышей для ПАО „Северсталь“ , до 1,2 млн тонн. Кроме того, в рамках сервисного договора с НЛМК с февраля начались перевозки железорудного концентрата с » Ковдорского горно-обогатительного комбината », расположенного в Мурманской области , в адрес НЛМК», — отметил директор Санкт-Петербургского филиала Павел Ситало. Основную номенклатуру перевозок в полувагонах составили железная руда, строительные грузы, химические и минеральные удобрения. Так, перевозка руды за отчетный период выросла на 30%, до 1 млн 269 тыс. тонн, строительных грузов — на 15%, до 166 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений — на 9%, до 109 тыс. тонн. Грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги в адрес грузополучателей России