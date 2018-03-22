Экспортные возможности АПК Приангарья обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

В пятницу, 23 марта в 11.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Экспортные возможности агропромышленного комплекса Приангарья».
На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:
— что сельское хозяйство Иркутской области поставляет на зарубежный рынок, где именно продаются наши товары;
— как аграриям региона искать рынки сбыта продукции за пределами страны, помогает ли в этом сельхозпроизводителям региональная власть;
— цели и задачи иркутского экспортного центра;
— какие конкурентные преимущества имеются у товаров из Приангарья;
— что перспективно предлагать зарубежным партнерам;
— могут ли аграрии Иркутской области рассчитывать на получение финансовой помощи — субсидий, дотаций, льготных кредитов, грантов — из федерального бюджета;
— какие меры принимает Иркутская таможня для содействия экспорту продовольственных товаров;
— какие продовольственные товары экспортируются и куда;
— какие нарушения выявляются при экспорте продовольствия?
Для участия в обсуждении данных вопросов приглашены председатель Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Иванович Соболь, исполнительный директор некоммерческой организации «Агропромышленный союз Иркутской области» Павел Васильевич Соболев, председатель НП КФХ Иркутской области Дмитрий Борисович Худаков, председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Валерьевич Буханов, начальник Иркутского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Юрий Владимирович Плотников, начальник отдела развития международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Елена Леонидовна Крыжановская, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр в г. Иркутске» Мария Владимировна Куликова, заместитель генерального директора СХПАО «Белореченское» Татьяна Семеновна Пухматерова, директор Микрокредитной Компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» (МКК ФМК ИО) Ольга Трофимовна Мосина, индивидуальный предприниматель Ольга Викторовна Шарпинская, доцент кафедры агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты растений, кандидат биологических наук, начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации ИрГАУ им. А. А. Ежевского Инна Сергеевна Шеметова.
Напомним, девять компаний Приангарья участвовали в международной туристической выставке в Москве.