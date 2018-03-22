Экспортные возможности АПК Приангарья обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск»

В пятницу, 23 марта в 11.00 в пресс-центре « АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Экспортные возможности агропромышленного комплекса Приангарья».

На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:

— что сельское хозяйство Иркутской области поставляет на зарубежный рынок, где именно продаются наши товары;

— как аграриям региона искать рынки сбыта продукции за пределами страны, помогает ли в этом сельхозпроизводителям региональная власть;

— цели и задачи иркутского экспортного центра;

— какие конкурентные преимущества имеются у товаров из Приангарья;

— что перспективно предлагать зарубежным партнерам;

— могут ли аграрии Иркутской области рассчитывать на получение финансовой помощи — субсидий, дотаций, льготных кредитов, грантов — из федерального бюджета;

— какие меры принимает Иркутская таможня для содействия экспорту продовольственных товаров;

— какие продовольственные товары экспортируются и куда;

— какие нарушения выявляются при экспорте продовольствия?