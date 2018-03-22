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На Ямале наметили планы по борьбе с коррупцией на 2018 год
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На Ямале наметили планы по борьбе с коррупцией на 2018 год 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Масштабная работа по борьбе с коррупцией, инициатором которой является глава государства, должна постоянно совершенствоваться. От ее результатов во многом зависит общественно-политическая стабильность в стране и, по большому счету, — социальная справедливост», — заявил Михаил Каган.
По его словам, в апреле будет обнародован новый национальный план по противодействию коррупции на 2018-2019 годы. В прошлом документе особое внимание было уделено закупкам. Как отметил Каган, строжайший и постоянный контроль за бюджетными средствами продолжится.
Участники заседания доложили, что в прошлом году на Ямале работали 123 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. За нарушение антикоррупционного законодательства было привлечено к дисциплинарной ответственности 15 государственных и 20 муниципальных служащих. К дисциплинарной ответственности привлечены четыре руководителя — три работника госучреждения получили замечания, а один — выговор.
На этот года запланировано 10 проверок госучреждений округа по соблюдению законодательства. Также продолжится работа по повышению квалификации в антикоррупционной тематике.
«Задачи определены. Решать их и показывать результат — наша обязанность», — объявил в конце заседания Михаил Каган.
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