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Блендеры, чайники и фены закончились: на «Тюменской весне» призов разыграли больше, чем планировали
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Блендеры, чайники и фены закончились: на «Тюменской весне» призов разыграли больше, чем планировали 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Спустя четыре дня после выборов в магазинах Тюмени закончились подарки для победителей викторины «Тюмень — она моя». Призеров оказалось слишком много, поэтому организаторам придется докупать недостающую технику.
Массовый розыгрыш проводился 18 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна». Горожанам нужно было правильно ответить на несколько вопросов. За это им вручались купоны на получение фена, чайника или блендера. Счастливчики могли выиграть телевизор или даже новенький iPhone X. Подарки можно было получить в течение месяца, но нетерпеливые тюменцы сразу же после получения купонов отправились в центры выдачи, образовав очереди. Некоторые предприимчивые жители сразу же выставляли полученные фены и чайники на продажу.
Большое количество победителей и ажиотаж вокруг выдачи подарков привел к тому, что техники на всех не хватило. — Тюменцы превзошли все нашли ожидания. Их знание истории Тюмени и активность нас очень поразила. В связи с тем, что все подарки закончились, нам необходимо их докупить. Все обязательства перед людьми мы выполним. Рады, что тюменцы отнеслись к этому с пониманием, — рассказали в благотворительном фонде развития Тюменской области, который курировал розыгрыш призов. Выдача техники возобновится с 9 апреля. Получить свои подарки можно будет в торговых центрах «Колумб», «Панама» и «Широтный».
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