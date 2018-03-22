Блендеры, чайники и фены закончились: на «Тюменской весне» призов разыграли больше, чем планировали

Спустя четыре дня после выборов в магазинах Тюмени закончились подарки для победителей викторины «Тюмень — она моя». Призеров оказалось слишком много, поэтому организаторам придется докупать недостающую технику.

Массовый розыгрыш проводился 18 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна». Горожанам нужно было правильно ответить на несколько вопросов. За это им вручались купоны на получение фена, чайника или блендера. Счастливчики могли выиграть телевизор или даже новенький iPhone X. Подарки можно было получить в течение месяца, но нетерпеливые тюменцы сразу же после получения купонов отправились в центры выдачи, образовав очереди. Некоторые предприимчивые жители сразу же выставляли полученные фены и чайники на продажу.