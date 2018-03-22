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Резкий запах ощущается в нескольких километрах от Волоколамска
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Резкий запах ощущается в нескольких километрах от Волоколамска 

Авторадио 3 часа назад
Резкий запах ощущается за несколько километров при подъезде к Волоколамску, где в среду за медицинской помощью обратилось несколько десятков местных жителей из-за запаха с полигона «Ядрово». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, анализы не подтвердили отравление. Однако, еще накануне местные жители выкладывали в соцсетях справки от 21 марта, в которых было написано «последствия отравления неизвестным газом». В муниципалитете рассказали, что накануне ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. При этом Роспотребнадзор не нашёл в воздухе превышения нормативов по содержанию вредных веществ. В МЧС также утверждают, что превышений ПДК вредных веществ нет.
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