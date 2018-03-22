В Тольятти несколько кварталов остались без связи

Поздно вечером 21 марта в автограде на улице Свердлова в одном из коллекторов произошло задымление. ЧП случилось возле дома № 9. Об этом сообщили в мэрии Тольятти.

В результате оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно, линии связи.

Андрей Дербенев. — Не исключены перебои в работе на телефонах, номера которых начинаются на 37, 32, кабельного телевидения, интернета. На телефон 04 можно дозвониться через 112, — рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти

По данным на 10:30 местного времени, городские службы города ведут восстановительные работы.