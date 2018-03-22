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В Тольятти несколько кварталов остались без связи
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В Тольятти несколько кварталов остались без связи 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Поздно вечером 21 марта в автограде на улице Свердлова в одном из коллекторов произошло задымление. ЧП случилось возле дома № 9. Об этом сообщили в мэрии Тольятти.
В результате оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно, линии связи.
— Не исключены перебои в работе на телефонах, номера которых начинаются на 37, 32, кабельного телевидения, интернета. На телефон 04 можно дозвониться через 112, — рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
По данным на 10:30 местного времени, городские службы города ведут восстановительные работы.
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