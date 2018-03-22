Жительница Пензы потеряла деньги при покупке автозапчастей в Интернете

Пензе сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту Интернет-мошенничества. За помощью в местное отделение полиции обратилась 54-летняя горожанка. Женщина рассказала стражам порядка, что на одном из популярных сетевых ресурсов разместила объявление о приобретении запчастей для автомобиля марки «Renault»

Через некоторое время на ее телефон позвонил незнакомый мужчина, представившийся менеджером торговой организации. Звонивший пояснил пензячке, что у него имеются необходимые детали, которые он готов продать при условии перечисления предоплаты.

«Следуя условиям незнакомца, заявительница перечислила на счет банковской карты 17 200 рублей, но товар до сих пор не получила, а телефон неизвестного отключен. Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области

В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.